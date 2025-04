Joe Jonas visita una panadería venezolana en Miami

El cantante estadounidense Joe Jonas, uno de los integrantes de la banda Jonas Brothers, visitó sorpresivamente una panadería venezolana en Miami, en el estado de la Florida, y las imágenes se viralizaron en redes sociales.

Jonas hizo una publicación en su cuenta de Instagram, en donde aclaró que Caracas Bakery es uno de sus locales favoritos. Por tanto, decidió hacer una campaña promocional de su nueva canción en este establecimiento.

«Pensé: ¿por qué no hacer algo divertido en una de mis panaderías favoritas ‘Caracas Bakery’? Quise apoyarlos y regalar algunos cafés y pasteles. Incluso hice pasteles en forma de corazón, lo cual es muy lindo», dijo Jonas.

Decenas, o hasta cientos, de fanáticos visitaron la panadería para ver en persona a Joe Jonas entre sonrisas y fotografías. El cantante mostró una actitud receptiva y atendió con gran amabilidad a los seguidores que se hicieron presentes.

El objetivo de Joe Jonas era promocionar su próximo sencillo, Heart By Heart, que será publicado el 25 de abril. A pesar de su gran fama, el cantante de 35 años reconoció que no esperaba la masiva asistencia que hubo a la panadería.

«Me dije que tenía que hacer una pequeña celebración. No esperaba todo ese apoyo hoy, pero vamos a pasarla bien. Y espero que disfruten de los pasteles porque están buenísimos», dijo.

Como muestra de agradecimiento, Jonas sirvió cafés, entregó dulces y firmó autógrafos para los fanáticos. «¡Fue una locura! Les estoy muy agradecido y ojalá hubiera podido conocer a todos los que vinieron», dijo el cantante.

La actividad promocional de Joe Jonas se dio pocas semanas antes del lanzamiento de su segundo álbum como solista, Music for People Who Believe in Love. Además, se prepara para una gira junto a sus hermanos, los Jonas Brothers.

Noticia al Día/Información de Caraota Digital