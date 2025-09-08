Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Funcionarios del CICPC, adscritos a la coordinación de investigación de delitos contra la propiedad de la delegación municipal Maracaibo, realizaron la detención de un hombre por cometer estafas a través de la tienda virtual Marketplace de la red social Facebook.

El detenido quedó identificado como: Teófilo Alberto Rojas Villa, de 22 años, quien, publicaba anuncios falsos ofreciendo artículos de computación a precios asequibles.

La investigación determinó que el modus operandi de Rojas Villa, consistía en realizar publicaciones a través de la referida tienda virtual, a fin de captar a sus víctimas, para luego, solicitar el pago por transferencia bancaria.

Una vez recibido el dinero, cortaba toda comunicación, bloqueando a los compradores y perjudicando su patrimonio económico.

El caso quedó a la orden del MP.

Noticia al Día