Lunes 08 de septiembre de 2025
Viral

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Se recuperaron dos teléfonos

Por Greily Nuñez

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Funcionarios del CICPC, adscritos a la coordinación de investigación de delitos contra la propiedad de la delegación municipal Maracaibo, realizaron la detención de un hombre por cometer estafas a través de la tienda virtual Marketplace de la red social Facebook.

El detenido quedó identificado como: Teófilo Alberto Rojas Villa, de 22 años, quien, publicaba anuncios falsos ofreciendo artículos de computación a precios asequibles.

La investigación determinó que el modus operandi de Rojas Villa, consistía en realizar publicaciones a través de la referida tienda virtual, a fin de captar a sus víctimas, para luego, solicitar el pago por transferencia bancaria.

Una vez recibido el dinero, cortaba toda comunicación, bloqueando a los compradores y perjudicando su patrimonio económico.

El caso quedó a la orden del MP.

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Joven publicaba falsos artículos de computación a través de Marketplace en Maracaibo

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Daddy Yankee se une a un acuerdo empresarial para el desarrollo del fútbol en Puerto Rico

Corazón de Jesús: Una ciudad te implora protección

Corazón de Jesús: Una ciudad te implora protección

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

Lenyn Sosa llegó a la marca de 20 vuelacercas y comandó victoria de Medias Blancas

Ozzy Osbourne fue homenajeado en los premios MTV VMAs

Ozzy Osbourne fue homenajeado en los premios MTV VMAs

¡A votar! Desayuno con sabor a final: la arepa y el pan con chicharrón compiten por el título mundial

¡A votar! Desayuno con sabor a final: la arepa y el pan con chicharrón compiten por el título mundial

Herido conductor de vehículo tras impactar contra una gandola de gas en Coro

Herido conductor de vehículo tras impactar contra una gandola de gas en Coro

Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago

Sammy Sosa fue exaltado al Salón de la Fama de Cachorros de Chicago

Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto

Carlo Ancelotti anunció varios cambios para jugar ante Bolivia en El Alto

Rick Davies, cofundador de Supertramp, fallece a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer

Rick Davies, cofundador de Supertramp, fallece a los 81 años tras una larga batalla contra el cáncer

Harry Potter regresa con nuevo protagonista:

Harry Potter regresa con nuevo protagonista: "Fue surrealista"

Ariana Grande brilla en los VMAs 2025: Doble victoria por Brighter Days Ahead

Ariana Grande brilla en los VMAs 2025: Doble victoria por Brighter Days Ahead

Presa por ejercer la odontología sin ser profesional en el área

Presa por ejercer la odontología sin ser profesional en el área

Mujer sobrevive a ataque armado tras rechazar a un hombre en Punto Fijo

Mujer sobrevive a ataque armado tras rechazar a un hombre en Punto Fijo

Carlos Alcaraz decidió no jugar la Copa Davis tras ganar el US Open

Carlos Alcaraz decidió no jugar la Copa Davis tras ganar el US Open

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

¡Maracaibo está de cumpleaños! 496 años de orgullo zuliano

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Se desprendió tremendo palo de agua en Maracaibo y San Francisco este lunes 8-Sept

Muere

Muere "Malvina" la mascota de Camilo y el artista revienta en llanto en pleno concierto

Hoy se celebran 114 años de coronación canónica de la Virgen del Valle

Hoy se celebran 114 años de coronación canónica de la Virgen del Valle

Por un anillo casi pierde su dedo en Maracaibo

Por un anillo casi pierde su dedo en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Al menos 12 fallecidos y 10 heridos tras incendiarse un autobús del transporte público en Ciudad Bolívar

Se desconocen las causas de esta tragedia

Viral

Homenaje a Maracaibo: Violinista María Virginia García toca gaita desde el Pico Espejo

La violinista María Virginia García rindió un emotivo homenaje a la ciudad de Maracaibo en su 496 aniversario. Desde el…
Viral

Tremendo empujón le metió Cristiano Ronaldo a un fan que intentó acercársele

El gesto de Ronaldo ha generado opiniones divididas
Al Dia

La arepa venezolana y el pan de chicharrón peruano medirán fuerzas en la Gran Final del Mundial de Desayunos

La Reina Pepiada sigue avanzando en la competencia mundial de los mejores desayunos


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025