Joven venezolano fue tragado y escupido por una ballena en Chile: su padre lo vio todo

Este miércoles un joven venezolano fue tragado por una ballena en el Estrecho del Magallanes, cerca de la costa chilena. Todo el suceso fue grabado por el padre de la víctima, viralizándose rápidamente en redes sociales.

Medios chilenos indicaron que los hechos se dieron en el sector Bahía El Águila, cerca del Faro San Isidro. Se trata de una zona en la que es habitual hacer packraft o kayak y en donde se pueden avistar ballenas en su estado natural.

En las imágenes se aprecia que el joven venezolano estaba navegando y su padre lo grababa desde unos pocos metros de distancia. En cuestión de segundos, aparece la ballena para derribarlo.

El joven resultó ileso

El cetáceo mantuvo al joven en su boca durante varios segundos y luego lo expulsó a la superficie. «Vente, vente, tranquilo, agarra el bote. No te subas. Agárralo», se escucha que dice el padre del joven.

En el video queda en evidencia que el joven estaba aterrorizado por la experiencia, mientras que su padre le pide que esté tranquilo mientras lo remolca hacia la orilla. Sorprendentemente, resultó ileso.

Especialistas indicaron que el avistamiento de ballenas en el Estrecho de Magallanes es algo sumamente habitual. Sin embargo, lo que ocurrió con el joven no es algo normal, por lo que se presume que se trató de un accidente.

