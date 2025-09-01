Lunes 01 de septiembre de 2025
Viral

La arepa venezolana le ganó a la colombiana en el Mundial de Desayunos

La opción venezolana que incluyó una "Reina Pepiada" alcanzó casi 2.8 millones de votos

Por Daniel García

La arepa venezolana le ganó a la colombiana en el Mundial de Desayunos
Foto: Agencias
Este lunes 1 de septiembre, el streamer español Ibai Llanos anunció los resultados del esperado duelo entre Venezuela y Colombia en los cuartos de final del Mundial de los Desayunos, una competencia digital que ha revolucionado las redes sociales con votaciones masivas y debates gastronómicos de diversos países.

En este enfrentamiento, Venezuela se impuso con 2,75 millones de votos, superando a Colombia, que obtuvo 1,764 millones. La propuesta venezolana incluyó una arepa reina pepiada, acompañada de empanada de carne mechada y la tradicional Malta, mientras que Colombia presentó una arepa de pan y una arepa de maíz rellena de queso, con opciones de huevo y jamón.

En otros resultados Chile pasó a la semifinal tras vencer a España, Bolivia superó a Argentina, mientras que una batalla campal y reñida se presentó en el duelo de Ecuador y Perú, en la cual los incas superaron a los australes, en una encuesta, donde participaron personalidades políticas y artísticas en ambos países que superaron la barrera de los siete millones.

Con estos resultados, las semifinales del Mundial de Desayunos quedan definidas:

Venezuela vs. Bolivia

Perú vs Chile

La expectativa crece en redes sociales, donde miles de usuarios ya se preparan para defender sus sabores con pasión. Venezuela, con su mezcla de tradición, creatividad y orgullo, buscará avanzar a la gran final y reafirmar que el desayuno criollo no solo alimenta, sino que representa una nación

