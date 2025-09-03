La arepa venezolana, ícono de nuestra cultura y sabor, ha alcanzado la semifinal del Mundial de Desayunos, una competencia digital organizada por el reconocido streamer español Ibai Llanos, que ha movilizado a millones de usuarios en redes sociales. En esta nueva fase, Venezuela se enfrentará a la propuesta gastronómica de Bolivia, en un duelo que trasciende lo culinario y se convierte en una expresión de identidad nacional.

Tras imponerse con contundencia a República Dominicana en octavos de final y superar a Colombia en un reñido clásico gastronómico, Venezuela se posicionó entre los cuatro mejores desayunos del mundo con su emblemática arepa "Reina Pepiada", acompañada de empanada de carne mechada y una maltín polar. En el cruce contra Colombia, la propuesta venezolana acumuló más de 2.7 millones de votos, frente a los 1.76 millones del país vecino.

Este logro ha generado una ola de participación masiva de venezolanos dentro y fuera del país, quienes han convertido la competencia en una verdadera campaña de orgullo nacional. Personalidades públicas, políticos, cadenas de restaurantes, influencers y medios se han sumado al llamado para votar y visibilizar la riqueza gastronómica de Venezuela.

La dinámica, que se desarrolla en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, ha mantenido en vilo a diversas naciones. El enfrentamiento entre Venezuela y Colombia fue el segundo más visto del torneo, con 47.8 millones de reproducciones, solo superado por el cruce entre Perú y Ecuador.

En las próximas horas, Ibai Llanos anunciará los duelos oficiales de semifinales. Venezuela se medirá a Bolivia, que llega tras eliminar a Argentina con su propuesta de salteñas, pastel boliviano y api. En paralelo, Chile y Perú disputarán el otro cupo a la gran final.

Más que una competencia de sabores, el Mundial de Desayunos se ha convertido en una vitrina global para la gastronomía latinoamericana y europea, donde cada voto representa una muestra de pertenencia, memoria y orgullo cultural.

