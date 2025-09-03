Martes 02 de septiembre de 2025
La arepa venezolana avanza y se enfrentará contra la comida típica de Bolivia en el Mundial de Desayunos

Venezuela se enfrentará a la propuesta gastronómica de Bolivia, en un duelo que trasciende lo culinario y se convierte en una expresión de identidad nacional.

Por Daniel García

Foto: Agencias
La arepa venezolana, ícono de nuestra cultura y sabor, ha alcanzado la semifinal del Mundial de Desayunos, una competencia digital organizada por el reconocido streamer español Ibai Llanos, que ha movilizado a millones de usuarios en redes sociales. En esta nueva fase, Venezuela se enfrentará a la propuesta gastronómica de Bolivia, en un duelo que trasciende lo culinario y se convierte en una expresión de identidad nacional.

Tras imponerse con contundencia a República Dominicana en octavos de final y superar a Colombia en un reñido clásico gastronómico, Venezuela se posicionó entre los cuatro mejores desayunos del mundo con su emblemática arepa "Reina Pepiada", acompañada de empanada de carne mechada y una maltín polar. En el cruce contra Colombia, la propuesta venezolana acumuló más de 2.7 millones de votos, frente a los 1.76 millones del país vecino.

Este logro ha generado una ola de participación masiva de venezolanos dentro y fuera del país, quienes han convertido la competencia en una verdadera campaña de orgullo nacional. Personalidades públicas, políticos, cadenas de restaurantes, influencers y medios se han sumado al llamado para votar y visibilizar la riqueza gastronómica de Venezuela.

La dinámica, que se desarrolla en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, ha mantenido en vilo a diversas naciones. El enfrentamiento entre Venezuela y Colombia fue el segundo más visto del torneo, con 47.8 millones de reproducciones, solo superado por el cruce entre Perú y Ecuador.

En las próximas horas, Ibai Llanos anunciará los duelos oficiales de semifinales. Venezuela se medirá a Bolivia, que llega tras eliminar a Argentina con su propuesta de salteñas, pastel boliviano y api. En paralelo, Chile y Perú disputarán el otro cupo a la gran final.

Más que una competencia de sabores, el Mundial de Desayunos se ha convertido en una vitrina global para la gastronomía latinoamericana y europea, donde cada voto representa una muestra de pertenencia, memoria y orgullo cultural.

O nos mata el calor o nos tumba la casa la lluvia y el viento

Durante la noche de este martes 2 de septiembre se registró una fuerte lluvia (con viento incluído) en la ciudad…
Gobernador Caldera anuncia arranque de la Red Oncológica del Zulia para garantizar atención a pacientes del estado

En el marco de esta red de atención, el mandatario regional, dio a conocer el inicio de la rehabilitación de un acelerador lineal 6090, con una inversión que supera los 335.000 dólares
Inicia pago del "Bono Único Familiar" de septiembre

A través de sus redes sociales, el Canal Patria Digital informó que el monto asignado es de Bs. 2.200 o US$ 14,71 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV)
Trump publica video del ataque a la embarcación con drogas en el Caribe

En el mismo, se observan secuencias del operativo naval llevado a cabo por unidades del Comando Sur

