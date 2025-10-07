La emoción de una joven venezolana tras ser seleccionada en la universidad San Marcos: "Gracias, Dios mío"

Una joven venezolana rompió en llanto tras enterarse que había sido seleccionada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Después de tres intentos, la estudiante logró el ingreso a una de las mejores universidades de Perú, ocupando además el segundo puesto en el examen de admisión.

Su madre, quien la acompañaba, fue quien compartió el video en redes sociales y usuarios de TikTok no dudaron en felicitar a la joven, resaltando su esfuerzo y dedicación.

"Gracias Dios mío. Quedó mi hija venezolana en segundo lugar en la Universidad de San Marcos. En su tercer intento quedó en la San Marcos, después de tanto sufrir. Estoy orgullosa de ti, hijita", se lee en el mensaje que le dedicó su madre.

Noticia al Día