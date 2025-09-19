La niñera Yuraima mostrará en una escuela de EEUU la belleza de ser venezolanos

La niñera venezolana Yurmaira Mateus, quien ha cautivado a miles en las redes sociales con su particular forma de enseñar la cultura de su país a los niños que cuida, dará una exposición sobre Venezuela en una escuela de Estados Unidos.

Con más de 500 mil seguidores en TikTok, Mateus, oriunda de Trujillo, se ha vuelto viral por mostrar cómo enseña español y las tradiciones venezolanas a Ivy y Charly, dos niños estadounidenses. Sus métodos, creativos y sencillos, incluyen canciones, juegos, conversaciones cotidianas y hasta recetas típicas, permitiendo a los pequeños aprender un nuevo idioma y, al mismo tiempo, conocer la calidez de las costumbres y la gastronomía de Venezuela.

Mateus compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, expresando su alegría y gratitud.

"Este es mi momento para hablar de Venezuela, nuestras tradiciones, comida, trajes típicos y del libro Mi Jardín", indicó, visiblemente emocionada. La publicación, que rápidamente acumuló miles de likes y comentarios, muestra el gran apoyo de sus seguidores, a quienes pidió recomendaciones para la exposición.

En su mensaje, Mateus enfatizó la importancia personal de esta oportunidad. “Para mí es una oportunidad muy bonita y especial. El poder hablar sobre Venezuela y expresar lo bueno de nosotros, los venezolanos, no tiene precio. Esto es una victoria para mí”, escribió, agradeciendo el apoyo de la comunidad que ha formado en las redes sociales.

Noticia al Día/Información de El Pitazo