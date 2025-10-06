La noche en que el trueno posó para el Lago

Una imagen bastó para recordar al mundo que el Zulia es un milagro entre el agua y el cielo. En ella, una joven zuliana sonríe tranquila frente al Lago de Maracaibo, mientras detrás de su figura un relámpago rasga la noche y enciende el horizonte con su luz ancestral.

La fotografía, tomada cerca del imponente Puente General Rafael Urdaneta, se hizo viral en pocas horas. No por artificio ni por filtros, sino por el asombro puro que despierta la naturaleza zuliana cuando decide mostrarse en su máxima expresión.

El relámpago —ese que ha sido inspiración de poetas, símbolo de identidad y maravilla del país y el mundo— parece coronar la escena. En estas tierras la luz nace del cielo y del corazón de la gente.

Entre el brillo del trueno y la serenidad de su sonrisa, la foto resume lo que somos: fuerza y belleza, calma y grandeza, cielo y tierra. Un retrato perfecto de la magia que cada noche escribe el Zulia sobre su espejo infinito de agua.

Foto: yosoywayuu

