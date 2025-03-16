Las fotos de Kim Kardashian con su robot humanoide de Tesla que sorprendió al mundo

Kim Kardashian y el robot humanoide de Tesla, denominado Optimus, protagonizaron una sesión de fotos en la que posaron como si fueran una pareja romántica.

En las imágenes compartidas por la celebridad en su cuenta de Instagram, se les observa abrazados en una cama, tomándose selfies, agarrados de la mano, e incluso aparece una camioneta Cybertruck como parte del escenario.

La sesión generó reacciones diversas, en su mayoría de sorpresa. Un usuario comentó: “Oye Kim, ¿qué es esto?” o “el nuevo hombre de Kim”, reflejando el asombro que causaron las imágenes. La publicación ya cuenta con más de 623 mil ‘Me gusta’ y 13 mil comentarios.

Las fotografías fueron realizadas para la revista de moda Perfect y no es la primera ocasión en que Kardashian comparte espacio con Optimus.

En una interacción previa, se difundió un video donde el robot humanoide realiza diferentes gestos, como formar un corazón con sus manos, jugar piedra, papel o tijeras, y mantener una breve conversación con la empresaria. En esa ocasión, también realizaron otra sesión de fotos juntos.

Optimus está diseñado para asistir en tareas domésticas y, según Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, su costo estimado se encuentra entre 20.000 y 30.000 dólares. Musk compartió esta información durante el evento We, Robot, en el que presentó esta generación del robot humanoide.

Noticia al Día con información de Infobae