 Llueven miles de sapos en calles de Brasil

Una escena insólita sorprendió a los habitantes de Minas Gerais, Brasil, donde miles de pequeños sapos cubrieron completamente una calle luego de una intensa lluvia. El video del momento se volvió viral rápidamente, mostrando el piso resbaladizo y el tránsito complicado por la presencia masiva de los anfibios.

Aunque muchos lo describieron como una “plaga bíblica”, haciendo referencia al relato del Éxodo, expertos aseguran que se trata de un fenómeno natural común en zonas tropicales. Las lluvias intensas hacen que los sapos y ranas salgan de charcos, lagunas o ríos para migrar o reproducirse.

Sin embargo, algunos biólogos también alertan que este tipo de apariciones masivas podría estar relacionado con desequilibrios ecológicos o efectos del cambio climático, como alteraciones en los ciclos reproductivos o en los hábitats naturales de estas especies.

Llueven sapos en Brasil#Viral | Una escena insólita sorprendió a los habitantes de Minas Gerais, Brasil, donde miles de pequeños sapos cubrieron completamente una calle luego de una intensa lluvia. pic.twitter.com/CSqK4zWA8o — InformaES 🇸🇻 (@InformaESV) October 17, 2025

Noticia al Día / Aztecaguerrero