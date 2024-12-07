Lorenzo Mendoza sorprendió a todos al sacar a bailar a su madre "Tita"

El presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, sorprendió a propios y extraños cuando sacó a bailar a su madre, Doña Leonor Giménez Mendoza en un acto de carácter institucional.

A la señora Leonor todos la llaman "Tita", y se vio muy emocionada al verse bailando con su querido hijo, el dueño de la principal productora privada de alimentos y bebidas de Venezuela.

Justamente, en esta ocasión, "Tita" anunció su retiro en las funciones como promotora cultural y del desarrollo científico, culminando un ciclo.

Su estilo de baile dio mucho de qué hablar, lo que sí es cierto es que Mendoza demuestra su amor por su madre y sus ganas de que la pase bien.

