Los vasos de aluminio no fallan: El venezolano y sus ocurrencias ante los sismos registrados en el país

En medio de la intensa actividad sísmica que sacude al estado Zulia, el ingenio popular venezolano ha brillado, transformando un simple objeto cotidiano en un rudimentario pero efectivo sistema de alerta temprana contra temblores.

A través de redes sociales, unos usuarios compartieron un video en el que se ve cómo recurrieron a una técnica simple y económica para alertarse durante las réplicas: colocar vasos de aluminio estratégicamente sobre bordes y estructuras de metal o vidrio. El más mínimo movimiento sísmico provoca el desplazamiento y la caída de los vasos, generando un sonido metálico fuerte y audible que funciona como alarma instantánea.

Un video que muestra esta "alarma criolla" instalada en cocinas, puertas y hasta botellas de refresco se ha vuelto viral en redes sociales.

Noticia al Día