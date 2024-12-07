Miércoles 24 de septiembre de 2025
"Me puso en el testamento": Tiktoker canadiense genera polémica tras bailar junto a la cama de su novio de 85 años

"Me puso en el testamento": Tiktoker canadiense genera polémica tras bailar junto a la cama de su novio de 85 años. Foto: RRSS

Por Christian Coronel

La canadiense Bronwin Aurora, modelo de OnlyFans y popular tiktoker de 22 años, se volvió viral y generó polémica por un video que compartió en sus cuentas de redes sociales.

En dicho video, Aurora aparece bailando la canción de El Alfa “El Jefe”, La Mamá de Mamá, el cual es una tendencia viral en TikTok. Asimismo, la joven se ve con entusiasmo al lado de su novio de 85 años, quien se encuentra en una cama de hospital rodeado de dispositivos médicos.

La publicación incluía una leyenda que decía que era “el mejor novio por siempre”, mientras en el clip se lee que fue incluida en el testamento de su pareja.

La escena se volvía aún más polémica cuando, en otro video, Aurora besa la mano de su novio antes de saltar a bailar al ritmo de la canción de Keep Up de Odetari, cuyos versos, que hacen referencia a ser demasiado rápido para seguir, se sintieron como un contraste de mal gusto con la situación del hombre en la cama.

El video de Bronwin Aurora generó una rápida y furiosa reacción en las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en expresar su desaprobación y conmoción por lo que consideraban un comportamiento inapropiado.

A medida que el video se fue compartiendo y viralizando, especialmente en cuentas populares como Libs of TikTok, el número de visualizaciones superó los 1.2 millones, lo que amplificó aún más las críticas hacia la influencer.

Muchas personas se centraron en lo que percibieron como una falta de empatía hacia el hombre de 85 años, sugiriendo que la relación tenía motivaciones poco genuinas.

Algunos comentaron sarcásticamente sobre la actitud de Aurora, mencionando que su baile parecía más bien una representación de cómo “bailaba por una gran póliza de seguro de vida”, insinuando que ella veía a su pareja como una fuente de dinero en lugar de una figura de afecto.

Otros, más indignados, recomendaron que los familiares del hombre deberían intervenir y sacar a Aurora del testamento de inmediato, considerando su comportamiento como una forma de abuso emocional y financiero.

Además de los comentarios sobre la relación y el contexto, la elección de la música y la atmósfera hospitalaria fueron vistas como elementos de mal gusto. La canción, que habla de rapidez y fuga, se interpretó como una forma de minimizar la gravedad de la situación médica del hombre.

En este sentido, muchos de los internautas cuestionaron las intenciones de la influencer, sugiriendo que el video no solo era insensible, sino que parecía más un intento de manipular a la audiencia para generar más seguidores o vender contenido.

A pesar de las críticas, la influencer afirmó que su relación era auténtica y que ambos se querían por lo que eran como personas, más allá de las apariencias o la edad: "Lo amo por lo que es como persona, y él me ama por lo que soy como persona”.

Noticia al Dia / Infobae

