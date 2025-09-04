Mundial de Desayunos: La arepa venezolana y la salteña boliviana se juegan el pase a la final

Este jueves 4 de septiembre, el streamer español @ibaillanos lanzó en sus redes sociales la encuesta correspondiente a las semifinales del popular Mundial de Desayunos. En esta fase, Venezuela y Bolivia luchan por un cupo a la final, añadiendo un toque especial a sus propuestas gastronómicas.

Venezuela continúa en competencia con su emblemática arepa Reina Pepiada, acompañada de una empanada de carne mechada, salsa de ajo, huevo frito y una malta bien fría.

Bolivia, por su parte, está representada por una combinación tradicional que incluye salteñas, pastel boliviano y un refrescante vaso de api.

En esta edición, la arepa, símbolo indiscutible de nuestra identidad gastronómica, compite por un lugar en la gran final de una dinámica que ha revolucionado el debate cultural. Con milolones de votos esta iniciativa ha despertado el orgullo nacional y la pasión por nuestras tradiciones culinarias.