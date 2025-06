La niña venezolana, Victoria Nicole, sorprendió a todos los presentes en una estación del metro en París por su increíble talento al interpretar el exitoso tema musical My Heart Will Go On de la famosa Céline Dion.

Cabe destacar que Victoria Nicole Sánchez con tan solo 13 años ganó el concurso La Voz Kids Portugal, interpretando el emotivo tema musical Voilà de la cantante francesa Barbara Pravi.

Originaria de Ocumare de la Costa, la pequeña cautivó al público y a los jueces de La Voz Kids Portugal con su talento.

Sánchez viajó a Portugal con sus tíos cuando tenía apenas 4 años de edad. Fue en ese viaje cuando descubrió su amor por la música y expresó su deseo de tener clases de canto. Su familia decidió emigrar definitivamente en 2018, momento en el que la joven siguió formándose en el mundo de la música y el canto.

Noticia al Día