Domingo 02 de noviembre de 2025
Niñas de primarias se hacen viral por su forma de exponer como si fueran presentadoras de TV

El clip fue compartido por la maestra de las alumnas, Laura Barrios en su cuenta de TikTok

Por María Briceño

Foto: capture
Un grupo de niñas de primarias, se hicieron viral en redes sociales al presentar su exposición en una escuela rural en el estado Sucre, como si fueran presentadoras de televisión, donde el tema a tratar fue "Venezuela Heroica".

Las niñas llamaron la atención de los profesores y sus compañeros por la manera de expresarse y realizar la exposición.

El clip fue compartido por la maestra de las alumnas, Laura Barrios en su cuenta de TikTok, el cual recibió cientos de comentarios. “Expone mejor que yo”, “las futuras presentadoras de Portada’s”.

Lee también: Niña revela supuesta infidelidad de su madre en video viral de TikTok

