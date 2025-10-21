Pareja de recién casados celebra con perros calientes en Caracas y se vuelve viral

Una pareja de recién casados se convirtió en tendencia en redes sociales tras compartir una forma poco convencional —y muy caraqueña— de celebrar su unión: fueron a comer perros calientes en un puesto callejero de la avenida Las Fuentes, en Caracas, justo después de casarse por la iglesia.

Vestidos aún con sus atuendos nupciales, los esposos fueron captados disfrutando de su merienda en plena vía pública, lo que generó reacciones positivas entre usuarios que aplaudieron la espontaneidad, sencillez y autenticidad del gesto.

La escena, difundida en plataformas como Instagram y TikTok, fue descrita por internautas como “una celebración con sabor a pueblo” y “el verdadero amor sin protocolos”. El puesto de comida rápida, conocido por su tradición en la zona, también recibió elogios por formar parte de este momento especial.

Este tipo de expresiones urbanas refuerzan el valor simbólico de lo cotidiano en la cultura caraqueña, donde lo popular y lo íntimo se entrelazan en gestos que trascienden lo convencional.

Noticia al Día