Pastor Alemán se salva de milagro: Su habilidad para detectar situaciones de peligro lo ayuda a no caer desde un balcón

Su inteligencia e instinto protector permitió que un perrito Pastor Alemán salvara su vida al colgar desde un balcón de su habitación en Sincelejo Sucre, Colombia.

Sus habilidades para la obediencia, el rescate, la protección y la detección en situaciones peligrosas, como se evidencia en este caso, permitió que su dueña llegara a tiempo para protegerlo y salvarlo.

En el video publicado en la red social Instagram se observa a un perro de esta raza que casi cae por el balcón de su vivienda y todo el movimiento que realiza para sobrevivir. Estaba recostado a la baranda protectora cuando perdió el equilibrio y media parte de su cuerpo quedó prendido desde la parte baja que había entre las barandas.

El animal se echó a descansar cómodamente en el sol, pero quedó suspendido en el aire, se sostuvo con dificultad de la estructura metálica para no caer y comezó a ladrar.

Después de unos minutos, la dueña lo escuchó, salió al balcón y observó el peligro en que estaba el animal y lo ayudó a subir.

El hecho ocurrió en la localidad de Sincelejo, en Sucre, Colombia. El perro en cuestión se llama “Milán” y vive con una mujer en un departamento de ese municipio.

Las imágenes del momento, que rápidamente se viralizaron, fueron compartidas en redes sociales, donde cientos de usuarios se sorprendieron por el instinto de supervivencia del pastor alemán y la rapidez con la que actuó su dueña.

Noticia al Día/Información de La Nación