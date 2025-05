¿Pelea de pareja? La incómoda cachetada que le dio al presidente Macron su esposa Brigitte

🇫🇷🤚 Visita de Macron ao Vietnã começa com a lamentável cena do presidente francês recebendo bofetada da primeira-dama, Brigitte Macron.



Jornalistas e altos funcionários assistiram a uma cena de vida familiar do chefe de Estado francês, quando foi aberta a porta do avião… pic.twitter.com/UqaHEg4HxP