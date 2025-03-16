Periodista golpeó en la cara a Trump con un micrófono en una entrevista y así reaccionó

En medio de una rueda de prensa en la Base Conjunta Andrews de Maryland, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vivió un momento incómodo tras recibir un golpe accidental en la cara con un micrófono por parte de una periodista.

El insólito momento quedó registrado en video, el cual se ha vuelto viral en redes sociales. En la grabación se ve cuando el micrófono golpea la boca del presidente y se desliza por parte de su rostro.

Tras lo ocurrido, el republicano cerró los ojos y se inclinó hacia atrás para evitar más contacto. Pero no todo terminó allí, también le dirigió una mirada “de pocos amigos” a la periodista y arqueó ambas cejas, tal como acostumbra a hacer.

“¿Viste eso?”, le dice Trump a la periodista, con una sonrisa incrédula. “Acaba de salir en televisión esta noche”, bromeó, al tiempo que aseguró que la periodista “se convertirá en una noticia importante esta noche”.

Se desconoce la identidad de la periodista y el medio de comunicación al que pertenece, sin embargo, la acción de la periodista, como el mismo mandatario lo dijo, se volvió la “noticia importante” de la noche de este viernes.

🫢 Donald Trump recibe ‘microfonazo’



Durante una entrevista con la prensa, un reportera golpeó accidentalmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump (@POTUS), quien lanzó una mirada a la periodista y dijo “ella acaba de convertir en una gran historia esta noche”. pic.twitter.com/5zywitmfPq — Político MX (@politicomx) March 15, 2025

