Periodista venezolana lloró en vivo y abandonó programa peruano tras recibir duros comentarios

La victoria 1-0 de Venezuela sobre Perú en las Eliminatorias no solo dejó polémica en el campo por decisiones arbitrales cuestionadas por el árbitro chileno Cristian Garay, sino que también generó una ola de reacciones encendidas en redes sociales.

En medio del debate y la frustración por el resultado, una situación inesperada se vivió en el podcast ‘La Interna’, donde una de las conductoras, de nacionalidad venezolana, rompió en llanto en plena transmisión y decidió abandonar el set tras recibir duros comentarios.

"Es mi nacionalidad, yo no tengo la culpa de haber nacido en otro país. Yo vivo en Perú, yo amo Perú y si hubiese ganado Perú, yo también estuviese contentísima de la victoria de Perú. Y que yo esté contenta con la victoria de selección venezolana, no significa que yo sea un enemigo ni nada", expresó al joven antes de retirarse del set.

Tras este momento, algunos de sus colegas y también conductores del programa ‘La Interna’ no dudaron en expresar su respaldo, pidiendo al público que se abstenga de realizar comentarios xenofóbicos y que mantenga el respeto hacia su compañera.

"A la gente que nos está viendo. Nosotros queremos leer todos los superchats que ustedes mandan. El tema es que tiene que haber respeto para poder leerlos al aire", comentó uno de ellos.

"No se puede repetir esto. Esto es deporte. La pelota no se mancha. Tú eres venezolana y ganó Venezuela. Listo. El mundo no se acaba", expresó otro de los conductores.

¿Cómo quedó el juego entre Venezuela y Perú?

La selección peruana cayó 1-0 ante Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín, en un partido correspondiente a la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El único gol del encuentro fue anotado por Salomón Rondón, quien convirtió un penal en el minuto 41.

Este resultado permitió a Venezuela sumar tres puntos valiosos, ascendiendo al séptimo lugar de la clasificación, posición que otorga acceso al repechaje intercontinental. Por otro lado, Perú quedó relegado a la novena posición, compartiendo 10 puntos con Chile, lo que complica sus aspiraciones mundialistas.

