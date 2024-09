Repartidor venezolano sufrió ataque de xenofobia en Washington por no hablar inglés

Un venezolano sufrió un ataque de xenofobia en Washington, Estados Unidos, mientras trabajaba de repartidor por no saber hablar inglés, el joven, a través de su cuenta de TikTok, expuso al trabajador de una tienda de comida.

"¿Tú quieres manejar en la vía?, Aprende inglés, ‘motherfuck…", le decía en reiteradas veces el agresor y empleado de la tienda.

Mientras tanto, el venezolano mantenía la calma y grababa todo mientras esperaba que el sujeto le entregara su pedido. "Me está insultando solamente por venir a buscar un pedido, no sé lo que me está diciendo, ¡pégame, pues!", decía.

«¿Este es tu put.. País?», le reclamaba el empleado de la tienda de comida rápida que se le acercó en varias ocasiones de manera intimidante.

"No sé lo que está pasando, solamente por venir a retirar un pedido para acá", insistía el trabajador venezolano.

Venezolano atacado en EEUU mientras trabajaba de delivery.



Los discursos de odio hacia los inmigrantes calan y son peligrosos. pic.twitter.com/OkuDEh0iI7 — 🌈 memes venecos (@nocontextve) September 19, 2024

Durante varios segundos, el trabajador norteamericano siguió con sus ataques antes de entregarle el pedido de mala gana. "Si tú quieres hacer dinero en América, aprende inglés".

En el clip se aprecia como una vez que le dio el pedido, el venezolano salió de la tienda. Aunque el trabajador lo siguió hasta el exterior de la misma para seguir con su acto de xenofobia e intimidación.

A través de los comentarios de la publicación, varios usuarios reprocharon lo ocurrido.

Lee también: Repartidor venezolano sorprende al bailar con peruana antes de entregarle su pedido

Noticia al Día/Información de Caraota Digital