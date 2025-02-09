Reportera tumba a robot humanoide en plena feria de Barcelona

La feria Integrated Systems Europe (ISE), celebrada en Barcelona, muestra las novedades en el vertiginoso avance de la tecnología.

En este marco, una reportera de Antena 3, cubría la presentación de un robot humanoide fabricado en España, de 1,32 metros y que pesa 35 kilogramos, y que se ha presentado como un gran opción para agilizar las tareas domésticas.

Ante dicho robot, la reportera comenzó a elogiar la posibilidad del robot de asumir actividades “peligrosas” para el ser humano, ha afirmado que el robot humanoide “es duro y tiene una gran resistencia”, mientras este andaba y se agachaba. Pero, la reportera quiso demostrar su resistencia a los espectadores y lo empujó, provocando la caída del robot.

Noticia al Día / Radio Cassette