Sábado 16 de agosto de 2025
Al Dia

Robert Prevost: El nuevo papa León XIV tiene compadre y una ahijada con el nombre de su madre en Piura

La familia de la joven Mildred mantiene viva la esperanza de que el papa León XIV regrese a Chulucanas

Por María Briceño

Robert Prevost: El nuevo papa León XIV tiene compadre y una ahijada con el nombre de su madre en Piura
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En la provincia de Chulucanas, en Piura, y a miles de kilómetros del Vaticano, una familia celebra con algarabía la elección del nuevo papa Robert Prevost, quien ahora lleva el nombre de León XIV. Y es que en 1985, el ahora sumo pontífice llegó a dicha localidad para llevar a cabo una misión pastoral.

En aquel entonces, el "Padre Roberto", como cariñosamente lo llamaban, se encargaba de un grupo de monaguillos, a quienes impartía enseñanzas y guiaba en actos de fe. Entre ellos se encontraba Héctor Camacho, quien recuerda con cariño esos momentos compartidos, ya que el papa se convirtió en el padrino de su hija.

Ahora, es la ahijada Mildred, nombre propuesto por Prevost en aquel momento, quien se animó a declarar cómo vivió el nombramiento del papa León XIV. "El hecho de que esté considerado para ser papa ya me parecía algo admirable. Que sea lo que Dios quiera. Cuando escucho ‘Habemus papam, Robert Prevost’, llamé a mi papá: "Sí quedó mi padrino como papa". Se sentía como si clasificáramos al mundial", sostuvo la ahijada de León XIV.

"Recién estoy cayendo en cuenta de esto (ser la ahijada). Siempre he dicho que tengo la bendición de mi padrino. Desde que era niña, tengo entendido que él ha trabajado en esto, ha ido ascendiendo en diferentes cargos. Sentía una admiración por él desde chiquita, ha estado presente con correos y mensajes. Llegaba a visitar a Chulucanas. El hecho de que ahora sea papa se siente bonito saber que cuento con esa bendición desde chiquita", sostuvo Mildred.

Robert Prevost siempre mantuvo contacto con la familia

El papa León XIV cultivó una relación estrecha con la comunidad peruana, participando activamente en diversas actividades y realizando visitas a distintas regiones del país. En Chulucanas, Piura, su presencia se hizo notable por la cercanía y el apoyo que brindó a los habitantes. Mildred rememoró cómo Robert Prevost, en su calidad de líder religioso, se mantuvo siempre atento, enviando cartas y manteniendo un contacto constante con su familia, lo que evidenciaba un compromiso personal que trascendía su función eclesiástico.

La familia de la joven Mildred mantiene viva la esperanza de que el papa León XIV regrese a Chulucanas para reunirse con quienes le profesan un profundo cariño. A pesar de las nuevas responsabilidades que conlleva su cargo, Prevost ha reafirmado su compromiso con sus raíces y su vínculo con la comunidad que lo acogió durante tantos años. La familia aguarda con entusiasmo la posibilidad de recibir al Papa nuevamente en la tierra que lo vio crecer.

Lee también: Papa explica por qué escogió como nombre León XIV

Noticia al Día/Información de La República

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

Autoridades de Trinidad y Tobago detuvieron a 20 migrantes venezolanos a bordo de una embarcación, entre ellos ocho menores

Autoridades de Trinidad y Tobago detuvieron a 20 migrantes venezolanos a bordo de una embarcación, entre ellos ocho menores

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Alcaraz doblegó a Rublev y avanzó a semifinales de Cincinnati

Alcaraz doblegó a Rublev y avanzó a semifinales de Cincinnati

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Jules Koundé renueva su contrato con Barcelona hasta el 2030

Jules Koundé renueva su contrato con Barcelona hasta el 2030

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Cinco eventos falsos sobre el Tren de Aragua fueron promovidos desde centro vinculado a exfuncionario de EEUU: InSight Crime

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

WhatsApp Web sufrió caída global este miércoles 13 de agosto: El servicio fue restablecido horas después

WhatsApp Web sufrió caída global este miércoles 13 de agosto: El servicio fue restablecido horas después

Noticias Relacionadas

Sucesos

Los tres presos que se escaparon de Polimiranda fueron recapturados: Dos en la sierra de Coro y uno en la COL

La aventura como fugitivos de los tres maleantes que escaparon del retén de Polimiranda en Coro, llegó a su fin este mismo viernes 15 de agosto. Todos fueron recapturados: uno en la costa oriental y dos en la Sierra, según reseñó el portal de noticias Falcón Informativa.

Al Dia

Shakira canceló su concierto del 26 de septiembre en República Dominicana

El concierto, que estaba previsto inicialmente para el 2 de abril, se aplazó al mes de septiembre, pero finalmente se suspendió "debido a circunstancias fuera del control" de la organización
Al Dia

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la "peor pesadilla de los narcos"

Estas aeronaves, fabricadas por Boeing y conocidas como la "peor pesadilla de los narcos", tienen como objetivo interceptar el tráfico de cocaína.
Al Dia

Putin calificó de "oportuna y muy útil" su reunión con Trump

Los líderes tuvieron la oportunidad de hablar sobre las causas de la crisis ucraniana.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025