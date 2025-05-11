Robert Prevost: El nuevo papa León XIV tiene compadre y una ahijada con el nombre de su madre en Piura

En la provincia de Chulucanas, en Piura, y a miles de kilómetros del Vaticano, una familia celebra con algarabía la elección del nuevo papa Robert Prevost, quien ahora lleva el nombre de León XIV. Y es que en 1985, el ahora sumo pontífice llegó a dicha localidad para llevar a cabo una misión pastoral.

En aquel entonces, el "Padre Roberto", como cariñosamente lo llamaban, se encargaba de un grupo de monaguillos, a quienes impartía enseñanzas y guiaba en actos de fe. Entre ellos se encontraba Héctor Camacho, quien recuerda con cariño esos momentos compartidos, ya que el papa se convirtió en el padrino de su hija.

Ahora, es la ahijada Mildred, nombre propuesto por Prevost en aquel momento, quien se animó a declarar cómo vivió el nombramiento del papa León XIV. "El hecho de que esté considerado para ser papa ya me parecía algo admirable. Que sea lo que Dios quiera. Cuando escucho ‘Habemus papam, Robert Prevost’, llamé a mi papá: "Sí quedó mi padrino como papa". Se sentía como si clasificáramos al mundial", sostuvo la ahijada de León XIV.

"Recién estoy cayendo en cuenta de esto (ser la ahijada). Siempre he dicho que tengo la bendición de mi padrino. Desde que era niña, tengo entendido que él ha trabajado en esto, ha ido ascendiendo en diferentes cargos. Sentía una admiración por él desde chiquita, ha estado presente con correos y mensajes. Llegaba a visitar a Chulucanas. El hecho de que ahora sea papa se siente bonito saber que cuento con esa bendición desde chiquita", sostuvo Mildred.

Robert Prevost siempre mantuvo contacto con la familia

El papa León XIV cultivó una relación estrecha con la comunidad peruana, participando activamente en diversas actividades y realizando visitas a distintas regiones del país. En Chulucanas, Piura, su presencia se hizo notable por la cercanía y el apoyo que brindó a los habitantes. Mildred rememoró cómo Robert Prevost, en su calidad de líder religioso, se mantuvo siempre atento, enviando cartas y manteniendo un contacto constante con su familia, lo que evidenciaba un compromiso personal que trascendía su función eclesiástico.

La familia de la joven Mildred mantiene viva la esperanza de que el papa León XIV regrese a Chulucanas para reunirse con quienes le profesan un profundo cariño. A pesar de las nuevas responsabilidades que conlleva su cargo, Prevost ha reafirmado su compromiso con sus raíces y su vínculo con la comunidad que lo acogió durante tantos años. La familia aguarda con entusiasmo la posibilidad de recibir al Papa nuevamente en la tierra que lo vio crecer.

