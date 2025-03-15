Se viraliza la bóveda de Oreo para resguardar la receta de las galletas

La marca Oreo construyó en el año 2020 una bóveda para resguardar sus galletas y la receta secreta en caso de un evento catastrófico.

Esta bóveda está situada en Svalbard, Noruega, inspirada en la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, que fue diseñada para soportar desastres naturales.

Se trató de una campaña de marketing lanzada por la preocupación por el asteroide 2018VPI, que tenía una baja posibilidad de impactar la Tierra en noviembre de 2020.

Esta estructura fue diseñada para resistir desastres y contener paquetes de galletas envueltos en material resistente a la humedad y temperaturas extremas, además de la receta secreta de las mismas.

Noticia al Dia / Clarín