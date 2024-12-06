Video de policías ecuatorianos poniendo a bailar el tema ‘Lupita’ a detenidos para liberarlos se viraliza y causa indignación

Un video que circula en redes sociales se viralizó tras mostrar a varios agentes policiales ecuatorianos haciendo bailar a privados de libertad en una competencia cuyo premio era darles la libertad.

Las imágenes muestran a los uniformados entre risas, obligando a los detenidos a bailar el popular tema Lupita, y les decían que el que lo hiciera mejor, salía en libertad.

El video ha generado una ola de comentarios negativos hacia las fuerzas del orden, por lo que se considera una humillación a los detenidos, lo que podría minar la confianza de la ciudadanía.

Noticia al Día / Diario Digital Cronio