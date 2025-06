Se volvió viral por su fobia al trabajo: “Yo nací para ser mantenido, eso de estar cumpliendo horario es difícil"

Un joven se volvió viral en TikTok por un video que subió llorando por tener que ir a trabajar, y donde afirma que el estrés que siente es tanto, que está considerando renunciar.

“Yo nací para ser mantenido. Eso de estar cumpliendo horario es difícil, se molestan por cualquier cosa. Si doy el cambio mal se molestan, si llego tarde también se molestan. Si trato mal a un cliente también se molestan. Los trabajos van y vienen, en cambio la salud mental no", dijo el joven, de nombre Juan, radicado en España.

Relató su experiencia, mientras se alistaba para ir al trabajo. Indicó que le pagan 600 euros por tres días de trabajo, pero que se gasta el dinero en dos días.

“Lo único bueno del trabajo es que no llevamos uniforme” comenta para salir al trabajo con media hora de retraso.

Luego de ver el video de Juan en TikTok, su jefe le aumentó el sueldo. “No me lo puedo creer, me acaban de aumentar el sueldo y yo lo que quería era que me despidieran. Mi jefe me acaba de escribir porque vio mis TikToks y ahora me van a pagar 700 pero eso significa que me tengo que levantar más temprano. No es justo, ¿Por qué me tiene que pasar todo a mi?”, contó llorando.

Qué suerte la de Juan, que le aumentaron el sueldo, el único detalle es que a él no le gusta trabajar… Y esto lo volvió viral.

Noticia al Día/Con información de Vanguardia