El papel de la secretaria evoluciona con las tecnologías

La tecnología avanza a pasos agigantados, y con ella surgen preguntas sobre el futuro de ciertos roles laborales. Una de las inquietudes más debatidas es si las aplicaciones y los teléfonos móviles reemplazarán a las secretarias en el entorno laboral.

Las aplicaciones de gestión y comunicación han transformado la manera en que las empresas operan. Herramientas como calendarios digitales, aplicaciones de mensajería instantánea y software de gestión de proyectos permiten una comunicación más fluida y eficiente. Esto lleva a muchos a preguntarse si el papel tradicional de la secretaria, que históricamente ha sido clave en la organización y administración, está en peligro.

Foto: iSocial Fundazioa. Berrikuntza gizarte-ekintzan

Sin embargo, a pesar de la creciente automatización, los expertos apuntan a que el papel de la secretaria está evolucionando más que desapareciendo. En lugar de realizar tareas repetitivas, muchas secretarias ahora asumen funciones más estratégicas, como la gestión de relaciones y la toma de decisiones. La capacidad de adaptarse a nuevas tecnologías les permite seguir siendo un recurso valioso en las organizaciones.

Además, la interacción humana sigue siendo esencial en el entorno laboral. Las secretarias no solo manejan agendas y documentos; también son el puente de comunicación entre diferentes departamentos y clientes. Su habilidad para gestionar relaciones interpersonales y resolver problemas complejos es algo que las máquinas aún no pueden replicar.

Aunque las aplicaciones y los celulares han cambiado la dinámica laboral, no necesariamente acabarán con el rol de las secretarias. En lugar de eso, este papel se transforma, adaptándose a las nuevas necesidades del mercado y demostrando que la tecnología puede complementar, más que reemplazar, la labor humana. La clave está en la capacidad de adaptación y en la evolución de las funciones dentro del ámbito laboral.

Pasante/Leila González

Noticia al Día