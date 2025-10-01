Miércoles 01 de octubre de 2025
Tecnología

Acciones de Netflix caen tras llamado de Elon Musk a cancelar el servicio

El gigante del streaming ha enfrentado críticas de voces conservadoras en los últimos años por sus elecciones de contenido

Por María Briceño

Acciones de Netflix caen tras llamado de Elon Musk a cancelar el servicio
Foto: referencial
Las acciones de Netflix cayeron un 2% este miércoles por la mañana después de que el empresario multimillonario Elon Musk pidiera a sus seguidores cancelar sus suscripciones al servicio de streaming.

"Cancelen Netflix por la salud de sus hijos", escribió Musk en su plataforma de redes sociales X, respondiendo a una publicación que acusaba a la compañía de promover una agenda transgénero. El CEO de Tesla, quien tiene 226 millones de seguidores en la plataforma, también amplificó varias publicaciones que afirmaban una creciente tendencia de cancelaciones de Netflix.

Musk criticó específicamente la serie animada "Dead End: Paranormal Park", que según él estaba "promoviendo la ideología trans" a los niños. En otra publicación, escribió "esto no está bien" en respuesta a un usuario que señaló que el programa se anuncia para espectadores de tan solo siete años de edad.

El gigante del streaming ha enfrentado críticas de voces conservadoras en los últimos años por sus elecciones de contenido, aunque la compañía generalmente ha mantenido que ofrece programación para audiencias diversas.

Noticia al Día/Información de Finanzas

Temas:

