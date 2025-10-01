Acciones de Netflix caen tras llamado de Elon Musk a cancelar el servicio

Las acciones de Netflix cayeron un 2% este miércoles por la mañana después de que el empresario multimillonario Elon Musk pidiera a sus seguidores cancelar sus suscripciones al servicio de streaming.

"Cancelen Netflix por la salud de sus hijos", escribió Musk en su plataforma de redes sociales X, respondiendo a una publicación que acusaba a la compañía de promover una agenda transgénero. El CEO de Tesla, quien tiene 226 millones de seguidores en la plataforma, también amplificó varias publicaciones que afirmaban una creciente tendencia de cancelaciones de Netflix.

Musk criticó específicamente la serie animada "Dead End: Paranormal Park", que según él estaba "promoviendo la ideología trans" a los niños. En otra publicación, escribió "esto no está bien" en respuesta a un usuario que señaló que el programa se anuncia para espectadores de tan solo siete años de edad.

El gigante del streaming ha enfrentado críticas de voces conservadoras en los últimos años por sus elecciones de contenido, aunque la compañía generalmente ha mantenido que ofrece programación para audiencias diversas.

Lee también: Elon Musk revisará también los gastos del Pentágono

Noticia al Día/Información de Finanzas