Lunes 20 de octubre de 2025
Al Dia

Amazon Web Service restablece la mayoría de sus servicios tras falla masiva

Los errores reportados han tenido lugar en las instalaciones de AWS de Virginia del Norte (Estados Unidos)

Por María Briceño

Amazon Web Service restablece la mayoría de sus servicios tras falla masiva
Amazon Web Services (AWS) asegura que la mayoría de sus servicios se ha recuperado tras los errores detectados en una de sus regiones de Estados Unidos, que provocaron incidencias a miles de usuarios en todo el mundo.

La mayor red de servidores en la nube del mundo informó este lunes de que está trabajando para lograr una resolución completa del servicio tras la caída que afectó a redes sociales, plataformas de juego, sistemas informáticos, webs y aplicaciones de todo el mundo.

Errores reportados

De momento, la mayoría de las peticiones a los servicios de AWS deberían estar tramitándose "correctamente", aunque se pueden detectar aún fallos debido a la acumulación de solicitudes en cola.

Hace una hora, AWS aseguró haber identificado una posible causa del problema registrado y que la clave estaba en uno de sus centros de datos de EEUU.

Los errores reportados han tenido lugar en las instalaciones de AWS de Virginia del Norte (Estados Unidos), uno de los centros de datos más grandes y antiguos de esta compañía, según ha confirmado la empresa.

Pasadas dos horas desde que se notificara por primera vez la incidencia, AWS había contabilizado un total de 58 servicios de su plataforma afectados e, incluso, uno de ellos totalmente interrumpido, el Amazon DynamoDB -una base de datos-.

Precisamente ese servicio de Amazon y el proceso que sigue para comunicarse con el citado centro de datos estadounidense es el que parece estar en el origen del problema, según los detalles que ha ofrecido AWS en su web.

Noticia al Día/Información de Deia

Temas:

