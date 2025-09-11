Apple apuesta por la delgadez con el iPhone Air, ¿menos por más?

Apple rompió su ciclo de diseño con el lanzamiento del iPhone Air, el teléfono más delgado que la compañía ha creado. Este movimiento ocurre en un momento de incertidumbre, con una aparente desaceleración en su innovación de inteligencia artificial y amenazas comerciales. El iPhone Air, un intento de revitalizar la imagen de la marca, llega como un "milagro de la ingeniería" pero con limitaciones conocidas que han hecho fracasar a otros teléfonos ultra-delgados en el pasado.

La gran pregunta es si las ventajas de la delgadez valen la pena. El iPhone Air es un intento de compensar sus desventajas con tecnología avanzada, pero el nuevo modelo solo tiene una cámara trasera y una batería que dura menos que la del iPhone 17. Esto contrasta con las múltiples cámaras y la mayor autonomía que ofrecen las versiones Pro y Pro Max, los modelos de gama alta.

Además, el iPhone Air no ofrece la ranura para tarjeta SIM física, un problema para mercados clave como China. En lugar de ofrecer más por un precio similar, como era la filosofía de sus predecesores, este modelo parece ofrecer menos por más dinero. Los expertos ven al iPhone Air como un campo de pruebas para el futuro de los iPhones plegables, aunque su propósito para el usuario final aún no está claro. Es un experimento en el que millones de usuarios pagarán para ser los primeros en probar una tecnología cuyo éxito aún está por verse.

