Jueves 11 de septiembre de 2025
Apple y Dua Lipa: La colaboración que revoluciona el iPhone 17

La gira de Dua Lipa se ha transformado en un lienzo global para las cámaras del iPhone 17

Por Pasante1

Apple rompió con su tradición para el lanzamiento del nuevo iPhone 17, eligiendo a la estrella mundial Dua Lipa como protagonista de su campaña.

La artista británica se convirtió en la primera figura pública en usar el nuevo dispositivo, grabando toda su gira con él, esta colaboración lejos de un comercial tradicional busca mostrar las capacidades del teléfono de una forma auténtica.

La gira de Dua Lipa se ha transformado en un lienzo global para las cámaras del iPhone 17. Cada concierto, cada momento tras bambalinas y cada interacción con sus fans está siendo capturado con la tecnología del nuevo dispositivo.

Esta alianza no solo demuestra el poder de las cámaras del teléfono, sino que también posiciona al iPhone 17 como una herramienta creativa para artistas y creadores de contenido.

La campaña de Apple resalta la calidad cinematográfica del nuevo modelo. El iPhone 17 se presenta como el compañero perfecto para grabar experiencias de alto nivel, permitiendo a los usuarios capturar momentos con una claridad y detalle asombrosos.

La colaboración con Dua Lipa eleva el lanzamiento a un evento cultural, uniendo música y tecnología de una forma que nunca antes se había visto.

Este iPhone 17 Pro es parte de la nueva familia presentada este 9 de septiembre, donde se anunció estará disponible en preventa desde el 12 y con disponibilidad oficial a partir del 19 de septiembre.

Noticia al Día/ José Montiel / Pasante

