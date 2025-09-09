Apple presenta el ultrafino iPhone 17 Air

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, presentó este martes un «nuevo miembro del iPhone», el ultrafino iPhone 17 Air de 5,6 mm de grosor y una pantalla de 6.5 pulgadas, que sale con un precio de 999 dólares para el mercado estadounidense.

La empresa lo describió hoy en su evento «Awe drops», celebrado en la sede de la empresa en Cupertino, California, como un dispositivo «potente, pero tan delgado y ligero que parece desaparecer en la mano» y con una batería que dura «todo el día».

No obstante, la compañía de la manzana mordida afirma que su diseño es el más duradero hasta la fecha, gracias a un caparazón cerámico (‘Ceramic Shield’) y un marco de titanio en ambos lados.

El nuevo miembro de la gama de teléfonos inteligentes de Apple cuenta con un procesador A19 Pro, «el chip más potente para iPhone hasta la fecha», también anunciado hoy, así como con un sistema de cámara dual de 48 megapíxeles.

Colores

iPhone 17: negro, blanco, azul, verde y lavanda.

iPhone Air: negro, blanco, azul y dorado.

iPhone 17 Pro: plata, azul profundo y naranja.

Costos del Iphone

iPhone 17: $799 dólares

iPhone 17 Air: $999 dólares

iPhone 17 Pro: $1,099 dólares

The wait is over. Introducing the new iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, AirPods Pro 3, and more. — Apple (@Apple) September 9, 2025

Lee también: Conozca las nuevas características y ventajas del nuevo iPhone 16

Noticia al Día/Información de EFE