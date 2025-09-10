Miércoles 10 de septiembre de 2025
Así puedes crear la imagen viral de la Figura a Escala 1/7

En los últimos meses, una nueva ola de imágenes virales ha cautivado a los usuarios de plataformas como Instagram, X…

Por María Briceño

Así puedes crear la imagen viral de la Figura a Escala 1/7
En los últimos meses, una nueva ola de imágenes virales ha cautivado a los usuarios de plataformas como Instagram, X (anteriormente Twitter) y TikTok. Se trata de fotografías increíblemente realistas de figuras a escala 1/7, presentadas como si fueran un producto comercializable, con su caja y accesorios. Sin embargo, el secreto detrás de la mayoría de estas imágenes no es una costosa cámara o un elaborado diorama, sino el poder de la inteligencia artificial.

Esta tendencia, popularmente conocida como «Nano Banana», utiliza herramientas de IA generativa, como el modelo Gemini 2.5 Flash Image de Google, para crear estas impresionantes figuras a partir de fotografías o descripciones de texto. El resultado es tan convincente que a menudo es difícil distinguir si la figura es real o una creación digital.

A continuación, te presentamos el paso a paso para que tú también puedas crear tu propia imagen viral de una figura a escala 1/7 y sorprender a tus seguidores.

Paso 1: Elige tu Herramienta de IA Generativa

El primer paso es seleccionar una plataforma de inteligencia artificial que pueda generar imágenes a partir de texto o de otras imágenes. La más popular para esta tendencia es el Google AI Studio, que permite el acceso a modelos avanzados como Gemini. Existen otras alternativas, pero nos centraremos en la que ha dado origen a este fenómeno.

Paso 2: La Inspiración y el «Prompt» Perfecto

El corazón de la creación de tu imagen viral reside en el «prompt» o la instrucción que le das a la IA. Un prompt bien detallado es crucial para obtener el resultado deseado. Aquí tienes una estructura base que puedes adaptar:

Prompt Base (en español):

«Crea una figura comercial a escala 1/7 [del personaje/persona de la foto], en un estilo realista, en un entorno real. La figura está colocada sobre el escritorio de una computadora. La figura tiene una base redonda de acrílico transparente, sin texto en la base. El contenido en la pantalla de la computadora es el proceso de modelado 3D de esta figura. Al lado de la pantalla de la computadora hay una caja de embalaje de juguete, diseñada en un estilo que recuerda a las figuras coleccionables de alta calidad, impresa con ilustraciones originales. El empaque presenta ilustraciones planas bidimensionales.»

Consejos para un Prompt Efectivo:

Sé Específico: En lugar de «un personaje de anime», nombra al personaje si es conocido, o describe su apariencia con detalle (color de pelo, ropa, accesorios).

Varía el Entorno: Puedes cambiar «el escritorio de una computadora» por «un taller de artesano», «una estantería de coleccionista» o cualquier otro escenario que se te ocurra.

Define el Estilo de la Caja: Menciona marcas conocidas de figuras coleccionables para guiar a la IA en el diseño del empaque (ej. «estilo Good Smile Company», «estilo Kotobukiya»).

Juega con la Iluminación: Añade términos como «iluminación cinematográfica», «luz suave de ventana» o «reflejos de neón» para darle un ambiente único a tu imagen.

Paso 3: Generando tu Imagen

Abre la Aplicación de Gemini, si no la tienes, puedes descargarla en tu tienda de aplicaciones de forma gratuita.

Al abrir la aplicación debes seleccionar la opción de generar imágenes de Nano Banana, la cual tiene un icono de una banana, como se muestra en la siguiente imagen.

La inteligencia artificial procesará tu solicitud y te presentará una o varias opciones. No dudes en generar varias imágenes y refinar tu prompt hasta que obtengas el resultado perfecto.

Aquí está la imagen que usamos y el resultado.

Paso 4: El Toque Final (Opcional)

Aunque la IA puede generar imágenes asombrosas, a veces un pequeño retoque en un programa de edición de fotos como Adobe Photoshop o aplicaciones gratuitas como GIMP o Snapseed puede marcar la diferencia. Puedes ajustar el contraste, el brillo o la saturación para que los colores resalten aún más. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la imagen generada estará lista para ser compartida.

Paso 5: ¡A Viralizar!

El último paso es compartir tu creación con el mundo. Sube tu imagen a tus redes sociales preferidas. Para aumentar las posibilidades de que se vuelva viral, considera lo siguiente:

Usa los Hashtags Correctos: Acompaña tu publicación con hashtags relevantes como #NanoBanana, #AIFigure, #FigurePhotography, #GeminiAI y el nombre del personaje o la temática de tu figura.

Interactúa con la Comunidad: Comenta y da «me gusta» a otras creaciones similares. Únete a grupos y foros de coleccionistas de figuras o de arte con IA.

Cuenta una Historia: En la descripción de tu publicación, puedes inventar una pequeña historia sobre la figura, como si fuera un lanzamiento real. Esto puede generar más interacción y engagement.

Únete al «Trend»: Menciona que la imagen fue creada con IA y anima a tus seguidores a crear las suyas.
Crear la imagen viral de la figura a escala 1/7 es más accesible que nunca. No se trata de tener el equipo más caro, sino de desatar tu creatividad y saber comunicarte con la inteligencia artificial. ¡Experimenta, diviértete y prepárate para ver cómo tu creación podría ser la próxima en inundar las redes!

