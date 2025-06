Claves para proteger tu identidad digital en la era de la IA

En un mundo cada vez más dominado por la Inteligencia Artificial, la protección de la identidad digital se ha convertido en una preocupación primordial. Arnaldo Espinoza, periodista especializado en tecnología, destaca la importancia de la consistencia y la planificación estratégica como pilares fundamentales para salvaguardar nuestra presencia online.

Espinoza enfatizó en entrevista con Román Lozinski que este no es un concepto nuevo, sino una evolución de los desafíos que hemos enfrentado durante décadas. «Este no es un concepto nuevo, tenemos 15 años jugando el juego de las redes sociales, 30 años en internet», señaló. La clave, según el periodista, reside en la consistencia a lo largo del tiempo. «Lo más importante en cualquier era desde el 92 para acá es ser consistente con tu identidad digital».

Una de las recomendaciones clave de Espinoza es la reserva proactiva de nombres en diversas plataformas online. «Si uno trata de buscar su nombre digitalmente es más sencillo tomar medidas de precaución por distintos tipos de amenazas», explicó. «La consistencia, eso de ir a reservar el nombre en la red social que no sabes si te vas a meter pero que sea tuyo para crear una huella que sea consistente donde podrías estar conectado digitalmente en estos momentos».

Además, Espinoza destacó la mayor preparación de las generaciones más jóvenes en cuanto a la gestión de su identidad digital. «Actualmente es mucho más ordenada con el tema de la identidad digital, entienden una cantidad de reglas que deben seguir que nosotros nunca seguimos», afirmó. «Deciden planificar cuál es una estrategia para ello de su ser digital, eso es importante porque las generaciones más jóvenes están mucho más preparadas”.

En resumen, la protección de la identidad digital en la era de la IA requiere una combinación de conciencia, consistencia y planificación estratégica. Desde reservar nombres en diversas plataformas hasta adoptar una actitud proactiva en la gestión de nuestra huella online, las herramientas para defendernos están a nuestro alcance.

Noticia al Día / Unión Radio