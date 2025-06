Conozca las nuevas características y ventajas del nuevo iPhone 16

Un nuevo producto estrella de Apple vuelve a estar disponible un año más en cuatro versiones distintas: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max.

Sin embargo, este mantiene el mismo diseño de las generaciones previas, pero con características más innovadoras. Los nuevos iPhone 16 Pro llegan con pantallas más grandes, bordes más finos y un nuevo botón de Control de Cámara.

A diferencia del botón de acción que llegó en la generación previa al iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, el nuevo botón de Control de Cámara no está reservado a los modelos más premium: estará disponible en los cuatro nuevos iPhones.

El botón de Control de Cámara es una de las señas de identidad principales de esta nueva generación. Se encuentra situado en la esquina inferior derecha del móvil, lo que significa que podremos acceder de forma sencilla al botón con la mano derecha cuando estemos usando el móvil en posición horizontal.

La idea es que podamos hacer uso del botón para no tener que interactuar con la pantalla cada vez que queramos realizar ajustes en la cámara. No se trata de un botón mecánico, sino de un botón con una superficie sensible a la presión que cuenta con múltiples funciones distintas dependiendo del uso que estemos haciendo del dispositivo.

Por supuesto, una de las ventajas es que podremos abrir la app Cámara pulsando el nuevo botón de Control de Cámara. Una vez tengamos la cámara lista podremos pulsar de nuevo para hacer una foto al instante, mientras que en el modo de vídeo comenzaremos a grabar nada más pulsar el botón.

La compañía ha destacado las posibilidades de este nuevo botón durante la presentación, mostrando que podremos utilizarlo para ajustar opciones como la exposición o el zoom de manera sencilla sin tener que interactuar con los ajustes en pantalla.

Dejando a un lado el nuevo botón de acción del iPhone 16, los nuevos iPhone 16 Pro no incorporan cambios significativos respecto a la generación previa. Se trata de una tendencia que llevamos observando desde hace algunas generaciones y que tiene mucho sentido: después de más de 17 años desde el lanzamiento del modelo original, el iPhone es un producto muy pulido.

Lee también: Este es el carro eléctrico que cuesta menos que un iPhone 16 y se compra por una app

Noticia al Día/Información de XataMóvil