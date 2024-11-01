Lunes 18 de agosto de 2025
Tecnología

Digitel realizó la primera llamada holográfica con tecnología 5G en Venezuela

La primera llamada holográfica realizada en Venezuela a través de la tecnología 5G, tuvo lugar en el stand interactivo de…

Por Andrea Guerrero

Digitel realizó la primera llamada holográfica con tecnología 5G en Venezuela
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La primera llamada holográfica realizada en Venezuela a través de la tecnología 5G, tuvo lugar en el stand interactivo de Digitel, durante la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela, Fitelven 2024; y permitió a los asistentes experimentar de primera mano la tecnología de comunicación del futuro.

Utilizando su red 5G de última generación, Digitel logró transmitir una imagen tridimensional en tiempo real, ofreciendo una experiencia inmersiva con la que el director de orquestas Christian Vásquez, dirigió en tiempo real mediante una llamada holográfica a 14 músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil Ayacucho, que se encontraban en vivo y directo en el stand, unificando y guiando su interpretación durante 9 minutos gracias a esta tecnología.

Vásquez, fue capaz de transmitir gestos, movimientos y expresiones faciales, sin interrupciones y al instante, para indicar el tiempo, la velocidad y la intensidad, que garantizaron la sincronía y una maravillosa ejecución que dejó sorprendidos a los asistentes.

Esta actividad demostró las bondades en el rendimiento de la red 5G para fusionar los mundos físico y digital, a través de la cual, Digitel con su servicio de internet fijo inalámbrico es capaz de ofrecer ultra baja latencia y altas velocidades, logrando una experiencia inmersiva y más realista que garantiza inmediatez y reduce la brecha digital.

La proyección holográfica se realizó en una pantalla transparente para efecto holográfico en gran escala, lo que permitió interactuar con el reconocido director en tamaño y en tiempo, poniendo de manifiesto cómo la quinta generación permitirá la virtualización de audiencias en eventos en directo y/o el trabajo colaborativo en entornos inmersivos en el futuro.

Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel, expresó su entusiasmo por este avance: “estamos muy orgullosos de ser pioneros en la implementación de esta tecnología en Venezuela. La llamada holográfica es solo una muestra de lo que nuestra red 5G puede ofrecer. Seguiremos trabajando para traer más innovaciones que mejoren la vida de nuestros usuarios.”

A través de este tipo de actividades la operadora continúa enfocándose en demostrar su compromiso con la innovación y los avances tecnológicos, ofreciéndole a los venezolanos comunicaciones de primer mundo a través de la red 5G.

Noticia al Día / Banca y Negocios

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Sepa cuales son los precios de los útiles y uniformes escolares para el regreso a clases

Sepa cuales son los precios de los útiles y uniformes escolares para el regreso a clases

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

EEUU ordena evacuaciones en islas de Carolina del Norte por paso de huracán Erin

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Alcaraz se queda con el Masters 1000 de Cincinnati tras retiro de Sinner

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Grupo Kla-C y Rafael “Pollo” Brito estrenan una gaita que toca el alma y enciende la reflexión”

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Carlos Carrasco fue adquirido nuevamente por Bravos de Atlanta para un contrato de Ligas Menores

Venezuela blanquea a Japón y avanza en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela blanquea a Japón y avanza en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Francisco Álvarez sale lesionado y será evaluado en Nueva York

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

Josef Martínez llega a 128 goles en la MLS

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

A una niña colombiana le pusieron de nombre:  Chat Yipiti Bastidas Guerra

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

Wilyer Abreu arribó a los 22 estacazos

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

Argentina presenta lista preliminar de convocados para los duelos ante la Vinotinto y Ecuador

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

William Contreras sacude su jonrón 13 en derrota de los Cerveceros

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Máximo Acosta asciende a las Grandes Ligas con los Marlins de Miami

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Acribillaron a pareja de venezolanos dentro de un carro y frente a su hija en Brasil

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la

EEUU mandó al Caribe el P-8A Poseidon, considerado la "peor pesadilla de los narcos"

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Activan servicio hídrico en estas parroquias de Maracaibo y San Francisco

Noticias Relacionadas

Zulia

Sepa cuales son los precios de los útiles y uniformes escolares para el regreso a clases

Miles de estudiantes se preparan para retomar las actividades académicas en todo el país. Las autoridades educativas declararon recientemente que las clases iniciaran formalmente en todos los niveles el 15 de septiembre y por ello, una de las preocupaciones de los representantes es cómo están los precios de los útiles escolares y de los uniformes para el regreso a clases 2025-2026.
Internacionales

De la ciencia ficción a la cancha: Los robots se vuelven deportistas en las olimpíadas robóticas de Pekín

Más de cuatrocientos robots se han reunido en Pekín para las primeras olimpiadas robóticas que comenzaron a celebrarse hoy, viernes 15 de agosto, con competencias de baloncesto, fútbol, atletismo y prácticas de artes marciales.
Tecnología

WhatsApp Web sufrió caída global este miércoles 13 de agosto: El servicio fue restablecido horas después

Los inconvenientes comenzaron alrededor de las 2:12 p. m., afectando principalmente a países como Brasil, Chile, México y otras regiones
Tecnología

Los estrenos de Netflix para este mes de agosto

La plataforma de streaming trae para el mes de agosta un gran catálogo de series y pelicular.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025