Digitel realizó la primera llamada holográfica con tecnología 5G en Venezuela

La primera llamada holográfica realizada en Venezuela a través de la tecnología 5G, tuvo lugar en el stand interactivo de Digitel, durante la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela, Fitelven 2024; y permitió a los asistentes experimentar de primera mano la tecnología de comunicación del futuro.

Utilizando su red 5G de última generación, Digitel logró transmitir una imagen tridimensional en tiempo real, ofreciendo una experiencia inmersiva con la que el director de orquestas Christian Vásquez, dirigió en tiempo real mediante una llamada holográfica a 14 músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil Ayacucho, que se encontraban en vivo y directo en el stand, unificando y guiando su interpretación durante 9 minutos gracias a esta tecnología.

Vásquez, fue capaz de transmitir gestos, movimientos y expresiones faciales, sin interrupciones y al instante, para indicar el tiempo, la velocidad y la intensidad, que garantizaron la sincronía y una maravillosa ejecución que dejó sorprendidos a los asistentes.

Esta actividad demostró las bondades en el rendimiento de la red 5G para fusionar los mundos físico y digital, a través de la cual, Digitel con su servicio de internet fijo inalámbrico es capaz de ofrecer ultra baja latencia y altas velocidades, logrando una experiencia inmersiva y más realista que garantiza inmediatez y reduce la brecha digital.

La proyección holográfica se realizó en una pantalla transparente para efecto holográfico en gran escala, lo que permitió interactuar con el reconocido director en tamaño y en tiempo, poniendo de manifiesto cómo la quinta generación permitirá la virtualización de audiencias en eventos en directo y/o el trabajo colaborativo en entornos inmersivos en el futuro.

Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel, expresó su entusiasmo por este avance: “estamos muy orgullosos de ser pioneros en la implementación de esta tecnología en Venezuela. La llamada holográfica es solo una muestra de lo que nuestra red 5G puede ofrecer. Seguiremos trabajando para traer más innovaciones que mejoren la vida de nuestros usuarios.”

A través de este tipo de actividades la operadora continúa enfocándose en demostrar su compromiso con la innovación y los avances tecnológicos, ofreciéndole a los venezolanos comunicaciones de primer mundo a través de la red 5G.

Noticia al Día / Banca y Negocios