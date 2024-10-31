Lunes 18 de agosto de 2025
Tecnología

Diseñan algoritmo que puede calcular la edad biológica en perros

Expertos científicos de la multinacional suiza Nestlé han presentado un algoritmo que puede determinar la edad biológica de un perro,…

Por Andrea Guerrero

Diseñan algoritmo que puede calcular la edad biológica en perros
Expertos científicos de la multinacional suiza Nestlé han presentado un algoritmo que puede determinar la edad biológica de un perro, que compara su estado de salud con el de otros animales de su misma edad cronológica, y con ello puede ayudar a calcular su esperanza de vida.

Según indicó en un comunicado el gigante de la alimentación, que realiza estas investigaciones para mejorar sus productos para mascotas, el algoritmo utiliza datos de 12 años de estudios y tiene en cuenta cambios en la glucosa y otros medidores en sangre, así como modificaciones en las funciones renales.

Con estos datos, la nueva herramienta «puede determinar la edad biológica del perro, su estado de salud y su esperanza de vida con arreglo a su fecha de nacimiento», destaca el estudio, publicado en la revista especializada GeroScience.

La dieta, el ejercicio y las condiciones ambientales pueden motivar que animales nacidos en fechas similares tengan diferentes edades biológicas, por lo que este indicador es importante para cuidar su salud, resumió el responsable del departamento de investigación de Nestlé Pascal Steiner.

La multinacional con sede en Vevey (Suiza) ya ha desarrollado con anterioridad aplicaciones que mediante el móvil, pruebas analíticas y otros métodos ayudan a los dueños de mascotas a hacer un seguimiento de la salud de sus animales.

Noticia al Día / EFE

