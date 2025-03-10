Elon Musk afirmó que la caída X fue producto de un "ataque cibernético masivo"

Elon Musk, dueño de X informó este lunes 10 de marzo, que su red social experimentó múltiples interrupciones debido a un ataque cibernético. Según el multimillonario, el ataque fue más grande y coordinado que las amenazas cibernéticas que la plataforma recibe a diario.

"Hubo (y aún hay) un ataque cibernético masivo contra X. Nos atacan todos los días, pero este se realizó con muchos recursos. Está involucrado un grupo grande y coordinado y/o un país. Rastreando…", escribió Musk en una publicación tras el regreso de X.

Musk señaló que la magnitud del ataque sugiere que podría ser obra de un grupo y coordinado o posiblemente incluso un país.

El millonario hizo esa afirmación replicando una publicación de otro usuario (DogeDesigner) que sugiere que la caída de X este lunes puede estar relacionada con las protestas recientes contra el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (DOGE, dirigido por Musk) y actos de vandalismo contra tiendas de Tesla, también de Musk.

Noticia al Día / Elon Musk