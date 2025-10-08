Martes 07 de octubre de 2025
Al Dia

Elon Musk no ha lanzado el Tesla Pi Phone: el rumor viral es completamente falso

En redes sociales volvió a circular un supuesto anuncio sobre el lanzamiento del Tesla Pi Phone, un dispositivo “revolucionario” que,…

Por María Briceño

Elon Musk no ha lanzado el Tesla Pi Phone: el rumor viral es completamente falso
En redes sociales volvió a circular un supuesto anuncio sobre el lanzamiento del Tesla Pi Phone, un dispositivo “revolucionario” que, según las publicaciones, funcionaría sin tarjeta SIM ni conexión WiFi y contaría con carga solar e internet satelital gratuito. Sin embargo, no existe ningún anuncio oficial de Tesla ni de Elon Musk que confirme la existencia o lanzamiento de dicho teléfono.

La desinformación comenzó el 23 de septiembre de 2025, cuando la página Trend Fuel publicó en Facebook una imagen de Elon Musk sosteniendo un supuesto “Tesla Pi Phone”.

En cuestión de horas, el contenido se volvió viral, replicado por miles de usuarios en plataformas como TikTok, X, Facebook e Instagram, asegurando que el dispositivo estaría disponible por 789 dólares y que su tecnología sería capaz de conectarse directamente a los satélites Starlink.

El medio de verificación estadounidense Snopes desmintió rápidamente el rumor, explicando que no hay registros ni comunicados oficiales sobre un proyecto de teléfono por parte de Tesla. Además, ninguna fuente confiable del ámbito tecnológico —como The Verge, TechCrunch o Wired— ha informado sobre el desarrollo de un smartphone bajo la marca del fabricante de autos eléctricos.

Esta no es la primera vez que el mito del “Tesla Pi Phone” reaparece. Desde 2021, cada cierto tiempo surgen imágenes falsas y videos editados que atribuyen a Musk la creación de un móvil “futurista” con sincronización con Neuralink, minería de criptomonedas o control remoto de autos Tesla.

En noviembre de 2024, el propio Musk aclaró en una entrevista con Joe Rogan que Tesla no tiene planes de fabricar un teléfono, a menos que otras compañías —como Apple o Google— restringieran el acceso a las aplicaciones de Tesla o de Starlink. “No estamos haciendo un teléfono. Solo lo haríamos si fuera necesario”, dijo tajantemente el empresario.

Lo único cierto es que SpaceX, otra compañía de Musk, sí está trabajando en un servicio de conectividad directa de Starlink con teléfonos móviles tradicionales, sin necesidad de antenas o equipos especiales. Sin embargo, ese proyecto no implica la fabricación de un nuevo smartphone propio.

