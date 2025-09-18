Fitelven 2025 impulsa la revolución digital de Venezuela con más de 140 expositores

Caracas es escenario de la tercera edición de Fitelven 2025, la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela, que reúne a más de 140 empresas nacionales e internacionales para mostrar cómo la nación avanza hacia la transformación digital y la innovación tecnológica.

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, señaló que el sector no solo conecta a los venezolanos, sino que impulsa directamente el crecimiento de la economía y otros motores productivos del país.

@Laiguanatv dice presente en la Feria de telecomunicaciones de Venezuela @fitelven pic.twitter.com/WLJGFFDdW7 — Miguel Pérez Pirela (@maperezpirela) September 18, 2025

“La Fitelven es la cara del futuro de Venezuela para el mundo, el crecimiento de este sector transversaliza toda la economía nacional, hoy estamos más contactados”, aseveró.

Señaló que se debe poner en relieve todos los servicios que se generan desde este “importante sector” pues, según afirmó, tributa en la economía y bienestar nacional.

Por su parte, el vicepresidente sectorial de Obras y Servicios Públicos, Jorge Eliéser Márquez, destacó que el despliegue masivo de fibra óptica ha disparado la conectividad nacional en un 338 %, mientras el consumo de datos en el país alcanza actualmente 13 Terabytes y se proyecta a 25 Terabytes en los próximos años, evidenciando el auge de la demanda digital.

Con más de 17,5 millones de usuarios de internet fijo y 22,5 millones en móvil, Fitelven 2025 pone de manifiesto que Venezuela consolida su infraestructura tecnológica, al tiempo que el Motor de Telecomunicaciones aporta más del 7 % al PIB nacional.

La feria no solo exhibe innovación, sino que marca el rumbo de un país que apuesta por la conectividad como motor de desarrollo.

Lee también: En el marco del Día Nacional de Teatro: Crónica Caracas FILVEN 2023 (Alexis Blanco)

Noticia al Día/Información de Correo del Orinoco