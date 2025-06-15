Flota mundial de taxis aéreos podría llegar a 30 mil en 2045

La flota mundial global de taxis aéreos eléctricos de despegue y aterrizaje en operación podrá llegar a 30.000 unidades para 2045, según un estudio divulgado este domingo por Eve, empresa del fabricante aeronáutico brasileño Embraer para el segmento de movilidad aérea urbana.

La compañía estima que en las próximas dos décadas el sector de aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL, en inglés) tiene el potencial de generar ingresos por valor de 280.000 millones de dólares (240.000 millones de euros).

Eve justifica estas previsiones con base en el crecimiento de las ciudades y en los impactos que este fenómeno tendrá en la movilidad.

En este marco, el informe, elaborado a partir de los datos de 1.800 ciudades, cerca 1.000 aeropuertos y más de 27.000 helicópteros civiles actualmente en activo, refuerza que «el agravamiento de los congestionamientos urbanos refuerza la necesidad de alternativas innovadoras de movilidad».

Además, según un estudio de la ONU, citado por Eve, apunta que unas 2.000 millones de personas más pasarán a vivir en ciudades para 2050, lo que intensificará los retos en los grandes núcleos urbanos.

«La demanda es sólida y representa el inicio de una profunda transformación en la forma en que las personas se desplazarán y vivirán en los grandes centros urbanos», afirmó el CEO de Eve, Johann Bordais, citado en una nota.

Eve, que cotiza en la bolsa de Nueva York desde el 10 de mayo de 2022, calcula que el sector de los taxis aéreos experimentará «una fuerte expansión» en Asia-Pacífico.

Norteamérica se presenta como el escenario más favorable «por el elevado volumen de inversiones y la madurez de su ecosistema aéreo», mientras que en Europa habrá un crecimiento «más gradual» debido «a los desafíos en materia de regulación».

Eve considera a Latinoamérica un «mercado prometedor», en el cual los aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical pueden desempeñar «un papel fundamental» para hacer frente a la «rápida urbanización» y la transición energética.

La empresa también ve a Oriente Medio con un «gran potencial» y supedita el éxito de los taxis aéreos en África «a la superación de las limitaciones en el sector de infraestructuras».

Noticia al Día / EFE