Gemini se integra a Chrome: la IA estará en el navegador

Google comenzó a integrar las capacidades de su asistente de inteligencia artificial (IA) Gemini en el navegador Chrome de forma gratuita.

De esta manera, los usuarios podrán gestionar sus tareas con opciones para analizar distintas pestañas abiertas, verificar el historial de navegación o integrarse con YouTube, además de avanzar hacia los navegadores inteligentes con funciones de agente.

El gigante tecnológico pretende ayudar a los usuarios a aumentar su productividad a la hora de navegar por la web, así como ayudarles a comprender información más compleja y anticipar mejor sus necesidades, garantizando al mismo tiempo su seguridad online en todo momento.

Para ello, en el marco de su evento para desarrolladores Google I/O celebrado en mayo de este año, anunció la integración de las capacidades de su asistente Gemini en la versión de escritorio de Chrome, para usuarios suscritos a las versiones Google AI Pro y Google AI ultra en Estados Unidos.

En Android, Windows y macOS

Ahora, Google ha comenzado a implementar Gemini en Chrome para usuarios de smartphones Android, así como para dispositivos Mac y Windows de forma gratuita, por el momento, en Estados Unidos, mejorando la navegación al ofrecer nuevas capacidades de su asistente de IA en cualquier página web que se esté visitando.

En este sentido, la compañía ha detallado en un comunicado en su blog que, durante los próximos meses, incorporarán funciones de agente en Gemini para Chrome, que permitirán que la IA gestione tareas en nombre de los usuarios, avanzando hacia los navegadores inteligentes.

Gemini como agente para tareas web

De esta forma, Gemini podrá llevar a cabo acciones como reservar una cita en una peluquería para un corte de pelo o hacer la compra semanal a partir de una lista de la compra encontrada en el correo electrónico, sin que tenga que intervenir el usuario. Así, para que el asistente actúe en las páginas web de forma autónoma, bastará con explicar a Gemini en Chrome qué se desea hacer, aunque los usuarios dispondrán del control de sus acciones en todo momento.

Noticia al Día / Europa Press