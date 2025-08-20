Miércoles 20 de agosto de 2025
Al Dia

Google confirma un ciberataque masivo con 2.500 millones de cuentas de Gmail afectadas

Google informó que los datos de los clientes fueron recuperados

Por María Briceño

Google confirma un ciberataque masivo con 2.500 millones de cuentas de Gmail afectadas
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

A pesar de las medidas de seguridad tomadas por las grandes compañías, los ciberataques están a la orden del día. Tal y como ha confirmado el gigante tecnológico Google a través de una publicación en Google Threat Intelligence Group, de la cual se ha hecho eco la revista Fortes, se ha producido el acceso no autorizado a una de las bases de datos de Google en la plataforma de gestión de relaciones con clientes Salesforce.

Se cree que los delincuentes están asociados con el grupo de ransomware ShinyHunters, más formalmente conocido como UNC6040 .

«Google respondió a la actividad, realizó un análisis de impacto y comenzó a implementar medidas de mitigación», afirmó la publicación de GTIG.

Así, según Google, los datos de los clientes fueron «recuperados por el actor de amenazas» en el breve periodo que permaneció abierta la ventana de ataque. Aunque Google aún no ha entrado en detalles sobre el ataque, confirmó que los datos robados consistían en "información empresarial básica y, en gran medida, pública, como nombres comerciales y datos de contacto".

El pasado 8 de agosto, el gigante tecnológico completó el envío de notificaciones por correo electrónico a los afectados y asegura que publicará más información en cuanto haya novedades.

Por otro lado, Google escribió lo siguiente: «Es probable que estas nuevas tácticas busquen aumentar la presión sobre las víctimas», por lo que se pide precaución ante posibles estafas.

Lee también: "Lady Gaga, Billie Eilish y otros artistas ofrecerán conciertos a beneficio de las víctimas de los incendios en Los Ángeles"

Noticia al Día/Información de El Debate

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Los desafíos que enfrentan las personas con diabetes y los familiares para mantener su salud y calidad de vida

Los desafíos que enfrentan las personas con diabetes y los familiares para mantener su salud y calidad de vida

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Cristiano Ronaldo y Al Nassr avanzan a la final de la Supercopa de Arabia Saudí

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 20 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 20 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 20 de agosto

Gleyber Torres recibe boleto y Tigres dejan en el terreno a Astros

Gleyber Torres recibe boleto y Tigres dejan en el terreno a Astros

"Brujo" Martínez sufrió fractura en su mano izquierda y será operado

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

Venezuela asegura que EEUU recurre a

Venezuela asegura que EEUU recurre a "amenazas y difamaciones" contra el país

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

El dron submarino extra grande que inventó China

El dron submarino extra grande que inventó China

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

100 años de cárcel es muy poquito para esta degenerada

Noticias Relacionadas

Sucesos

A tiros y puñaladas mataron a venezolano delante de su pareja embarazada e hija en Perú

De múltiples impactos de bala y puñaladas fue asesinado un venezolano delante de su pareja en estado de gravidez y su pequeña hija, de cinco años de edad, cuando se encontraba en el cercado de Lima, en Perú. Varios sujetos lo interceptaron en plena vía pública y sin mediar palabras lo atacaron.

Economía

Patria inicia el pago de un nuevo bono

El pago de este estipendio se realiza de manera gradual a través del monedero
Al Dia

Emprenden campaña "Unidos por el corazón de Ricardo David", para apoyar a este adolescente que nació con cardiopatía congénita

Sus familiares pelan a la buena voluntad de quien pueda aportar para otorgarle una salud plena

Cultura

De los cielos al papel: La vida y obra de Antoine de Saint-Exupéry creador de El Principito

El mundo de los libros está cimentado en historias que han dejado huella en nuestra forma de ser. Y es que cuando hablamos de los pilares de la sociedad, excluir a la literatura sería un pecado pues esta no es más que un retrato de nuestra realidad, que, a fin de cuentas, resulta más bella y vasta que cualquier película que se pueda filmar, aún con la tecnología de los últimos tiempos.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025