Miércoles 08 de octubre de 2025
Al Dia

Google desplegó su modo IA en 50 países

Este despliegue masivo marca la experiencia de búsqueda asistida por inteligencia artificial más potente de la compañía, redefiniendo la forma en que los usuarios interactúan con la información online

Por Andrea Guerrero

GOOGLE. Foto: RRSS
El gigante tecnológico Google ha anunciado la expansión de su nuevo "Modo IA" a medio centenar de países y 36 idiomas adicionales.

El "Modo IA" está diseñado para trascender la búsqueda tradicional. Su objetivo es comprender la intención real del usuario, incluso en consultas de gran complejidad, ofreciendo respuestas ágiles y detalladas.

Esto es posible, según lo reseñado en EFE, gracias a sus mayores capacidades de razonamiento y multimodalidad.

Búsqueda en Google se transforma en diálogo

La principal innovación radica en la capacidad de la IA para manejar preguntas exploratorias y complejas que carecen de una respuesta única y directa.

Google observó que los primeros usuarios de este modelo ya están formulando consultas dos o tres veces más largas que las tradicionales, lo que subraya el cambio de paradigma: la búsqueda se transforma en un diálogo avanzado.

Este nuevo rostro del buscador se manifestará de manera progresiva a partir de hoy, visible como un nuevo botón en la página de resultados y dentro de la aplicación de Google para sistemas operativos Android e iOS.

El modelo se presenta como una herramienta clave para tareas complicadas, desde la planificación de un viaje hasta la comprensión de instrucciones complejas.

La promesa de Google es entonces ofrecer una respuesta profunda y ágil, complementada siempre con la posibilidad de profundizar a través de preguntas de seguimiento y enlaces de utilidad que dirigen a la web. Así, la inteligencia artificial se consolida como el intermediario inteligente entre el usuario y el vasto universo de la red.

Noticia al Día / EFE

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
