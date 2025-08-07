Jueves 07 de agosto de 2025
Al Dia

Instagram lanza actualización que permite compartir publicaciones de otros usuarios

Instagram Repost es una herramienta que permite a los usuarios compartir publicaciones y reels de otros directamente en su propio perfil, sin recurrir a capturas de pantalla ni aplicaciones externas

Por Andrea Guerrero

Instagram lanza actualización que permite compartir publicaciones de otros usuarios
Instagram ha introducido una serie de actualizaciones que marcan un giro hacia una experiencia más colaborativa y social. Entre ellas destaca Instagram Repost, una herramienta que permite a los usuarios compartir publicaciones y reels de otros directamente en su propio perfil, sin recurrir a capturas de pantalla ni aplicaciones externas.

Con esta función, el contenido republicado aparece tanto en el feed principal como en una nueva pestaña llamada “Reposts” dentro del perfil del usuario. Además, se incluye automáticamente la atribución al creador original, similar al sistema de retweets en X o los compartidos en TikTok.

¿Cómo usar Instagram Repost?

  • Selecciona la publicación o reel que deseas compartir.
  • Pulsa el ícono de reposteo (dos flechas entrelazadas dentro de un cuadrado).
  • Añade un comentario personal si lo deseas, para contextualizar o interactuar con tu audiencia.
  • Confirma el repost y el contenido se añadirá a tu perfil con el crédito correspondiente.

Es importante tener en cuenta que solo se pueden repostear contenidos públicos. Las publicaciones de cuentas privadas no están disponibles para esta función, incluso si las sigues. Por el momento, no es posible repostear desde Stories, aunque esta opción podría llegar en futuras actualizaciones.

¿Qué tipo de contenido se puede repostear?

La función está habilitada para publicaciones estándar, carruseles y reels, lo que resulta especialmente relevante dado el protagonismo que los reels han adquirido en la plataforma. El diseño original del contenido se mantiene intacto, acompañado por una etiqueta que indica “Reposteado de @usuario”, lo que garantiza transparencia y reconocimiento al autor.

¿Dónde se visualizan los reposts?

Para evitar que el feed principal se sature, Instagram ha creado una sección específica dentro del perfil del usuario. Junto a las pestañas de “Publicaciones”, “Reels” y “Etiquetado”, ahora aparece “Reposts”, donde se agrupan todos los contenidos compartidos. Esta organización permite que los seguidores descubran qué tipo de publicaciones te interesan, sin alterar tu estilo visual.

