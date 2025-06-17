Domingo 21 de septiembre de 2025
Tecnología

Instagram suspende por error cuentas tras acusarlas de contenido sexual infantil

La teoría que más peso está ganando entre los afectados es que Instagram ha empezado a utilizar un sistema de inteligencia artificial para detectar infracciones automáticamente

Por María Briceño

Instagram suspende por error cuentas tras acusarlas de contenido sexual infantil
Foto: referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En las últimas semanas, una oleada significativa de suspensiones y baneos en Instagram ha prendido las alarmas de miles de usuarios en todo el mundo. Lo más curioso de esto es que la mayoría afirma que no hicieron nada que violara las políticas de la red social. Usuarios de Reddit, X, foros como Wilders Security y plataformas como Discord están reportando que, de buenas a primeras, sus cuentas fueron bloqueadas, aparentemente sin violar ningún término de servicio ni política interna.

La situación se ha salido tanto de control que ya no se trata de casos aislados: son cientos, quizás miles de perfiles afectados en distintos países. Algunos cuentan con años de historial sin una sola infracción. Y sin embargo, han recibido notificaciones que los acusan de conductas graves, en particular de haber publicado contenido relacionado con explotación infantil, una acusación que puede tener consecuencias irreparables incluso fuera de la plataforma.

No se trata solo de perder fotos o seguidores: muchos creadores de contenido, influencers y dueños de pequeños negocios que usan Instagram como su principal canal de ventas están viendo afectadas sus fuentes de ingreso. Como decía un usuario en X: “Mi cuenta de fotografía fue suspendida sin explicación. No hice nada. Es mi trabajo. Es mi ingreso”.

¿Culpable? Una IA sin filtro humano

La teoría que más peso está ganando entre los afectados es que Instagram ha empezado a utilizar un sistema de inteligencia artificial para detectar infracciones automáticamente, sin una revisión humana previa. Esto habría provocado una serie de falsos positivos, donde cuentas legítimas han sido etiquetadas como violadoras de las normas más delicadas.

Esto ha causado un descontento generalizado. Muchos intentan apelar mediante los canales oficiales, enviando incluso documentos de identidad, pero aseguran que no hay respuesta humana detrás del sistema de soporte. Se sienten ignorados, como si sus apelaciones cayeran en un buzón automático sin retorno.

Algunos sospechan que la IA de Meta está siendo entrenada con modelos muy estrictos y que cualquier imagen ambigua puede ser malinterpretada como contenido sensible, especialmente si se combinan señales de otras publicaciones, comentarios o incluso interacciones con terceros.

Aunque Meta no ha confirmado oficialmente el uso de esta IA para moderación de contenido sensible, el hecho de que muchos usuarios estén siendo acusados de lo mismo sin razón aparente y sin contexto sugiere que hay un sistema automatizado detrás de todo esto. Y lo peor: las consecuencias no son reversibles fácilmente.

Impacto real y reacciones crecientes de usuarios

El efecto dominó de esta situación ya está siendo visible en el mundo real. Una petición en Change.org acumula más de 4,000 firmas pidiendo que Meta tome cartas en el asunto. Algunos usuarios, especialmente de Estados Unidos, están organizando una demanda colectiva (class action) para exigir una revisión más justa y responsable del proceso.

Además, ciertos bufetes legales ya están investigando si estas suspensiones pueden considerarse como daño reputacional o económico. En algunos casos, las cuentas afectadas fueron bloqueadas durante semanas, dejando a sus propietarios sin acceso a contactos, mensajes, contenido valioso o clientes.

Un caso relatado en foros especializados señala que un usuario que compartía fotos de su automóvil fue acusado de subir contenido prohibido. La suspensión de su cuenta de Instagram se extendió también a su cuenta personal de Facebook, al estar ambas vinculadas. Tras insistir durante semanas, logró que le devolvieran el acceso, pero describió el proceso como “horrible, automatizado y deshumanizante”.

“Una acusación como esa puede arruinar tu reputación, tu trabajo, tu vida. Instagram no puede confiar solo en máquinas para tomar decisiones así de graves”, escribió otro afectado.

Y la preocupación es válida: una etiqueta de “contenido sexual infantil” puede tener implicaciones legales, sociales y laborales graves, especialmente si no hay forma sencilla de revertir el error.

Lee también: Así Instagram detectará contenido con inteligencia artificial

Noticia al Día/Información de La Opinión

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Accidente entre moto y carro deja un herido en la calle 72 con av 3-E

Accidente entre moto y carro deja un herido en la calle 72 con av 3-E

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Casa Blanca aclaró lo de la tasa única de 100 mil dólares a visas H-1B para trabajadores extranjeros

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

Arrestan a un hombre junto a un adolescente por hurto en San Francisco

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

EcoAlianza en Maracaibo trabaja para sanear las orillas del Lago

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Portugal también reconoce a Palestina como Estado

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

Israel promete respuesta al reconocimiento de Palestina por varios países

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

PSG no podrá asistir a la ceremonia del Balón de Oro

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Miguel Rojas recibe por segundo año consecutivo el prestigioso Premio Campanella

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Cada 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

Falleció Walter Ortiz, director de la agrupación Gaita Nostra

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

“El sector telecomunicaciones ha tenido un reimpulso”: presidente de Digitel desde la Fitelven

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Pablo López se despide de la temporada tras sufrir lesión en su antebrazo

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

Mike Trout alcanza los 400 jonrones en Grandes Ligas

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

¿Cuánto tendrá que pagar Beéle a Isabella Ladera tras filtración de su video?

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Messi lidera entre los goleadores de la MLS

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

La fiebre de las flores amarillas invade a Maracaibo

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada

Ministro Padrino López ofrece balance de la jornada "Los cuarteles van al pueblo" y anuncia operación Cumanogoto 200 en el estado Sucre

"El Peregrino de los Andes", se descompensó antes de culminar su travesía

La Grieta: un salto al vacío entre pozos cristalinos y paisajes de ensueño

La Grieta: un salto al vacío entre pozos cristalinos y paisajes de ensueño

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Noticias Relacionadas

Zulia

Lluvia, truenos y ráfagas de viento se registran en Maracaibo este domingo 21-Sep

Durante la tarde de este domingo, 21 de septiembre, se registran lluvias en gran parte de la ciudad de Maracaibo,…
Tecnología

Una sacudida al corazón la aplicación que revive seres amados

A través de plataformas que permiten generar imágenes hiperrealistas de personas fallecidas, ciudadanos han comenzado a recrear momentos con sus seres queridos, en lo que algunos describen como “un abrazo que rompe el alma”
Internacionales

Albania reemplaza al ministro de licitaciones públicas por una IA: "Nuestro objetivo es construir un gobierno libre de corrupción"

El modelo de IA, bautizado como Diella, asumirá funciones esenciales en el gobierno, encargándose de gestionar las contrataciones públicas del estado.
Tecnología

Apple y Dua Lipa: La colaboración que revoluciona el iPhone 17

La gira de Dua Lipa se ha transformado en un lienzo global para las cámaras del iPhone 17

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025