Se ha dicho siempre que las mentiras tienen patas cortas, porque no se pueden sostener por mucho tiempo; eventualmente la verdad siempre sale a la luz. Aquel refrán popular ,"Primero se atrapa un mentiroso que a un cojo", ahora paso de un simple dicho de la abuela, a una realidad comprobada por la nueva tecnología que se ha encargado con la llamada Inteligencia Artificial (IA) de atraparlos a la velocidad de un rayo.

Hoy en día, en las relaciones interpersonales se descubren engaños diciendo "la verdad" y para detectar más rápido a un mentiroso, la inteligencia artificial sostiene que existen palabras que usan con frecuencia estas personas que en muchas ocasiones meten "mentiritas piadosas".

Aunque el uso de ciertas palabras no garantizan que alguien esté mintiendo, su frecuencia en el discurso puede ser motivo de alerta.

Estudios en el campo de la IA han desarrollado algoritmos para analizar el lenguaje en busca de signos de engaño.

Estos programas pueden revisar millones de conversaciones y detectar palabras o frases que, según patrones establecidos, indican probabilidad de mentira.

Las palabras más utilizadas por los mentirosos, según la inteligencia artificial, que más repiten las personas son “realmente”, “nunca” y “honestamente”. Estas frases han sido identificadas en múltiples estudios de análisis de texto y audio, en los que los sistemas de IA compararon declaraciones auténticas y engañosas.

En una primera instancia, parecen palabras comunes, pero el contexto en el que se emplean puede ser una señal de alerta.

Las palabras y los mentirosos

“Realmente”: esta palabra, a menudo es utilizada para enfatizar una declaración y puede ser una estrategia para reforzar una mentira.

Las personas que mienten tienden a agregar palabras que den fuerza a sus afirmaciones, con el objetivo de hacerlas parecer más creíbles.

Al decir “realmente” antes de un enunciado, la persona busca ganar la confianza del interlocutor, aunque el cerebro del mentiroso sabe que lo que está diciendo carece de veracidad.

Según expertos en psicología, esta estrategia es común porque aumenta la percepción de sinceridad en el oyente.

“Nunca”: Al usar esta palabra, los mentirosos buscan establecer una negativa absoluta, eliminando cualquier duda sobre su afirmación.

Sin embargo, la realidad es que las afirmaciones absolutas suelen levantar sospechas, ya que en muchos casos es poco probable que algo jamás haya sucedido.

La inteligencia artificial ha detectado que los mentirosos recurren a “nunca” como una forma de excluir cualquier posibilidad de duda, lo cual en psicología se interpreta como una reacción defensiva para asegurar su posición.

Con el avance de la inteligencia artificial (IA), nuevas técnicas de análisis han surgido para detectar patrones de comportamiento humano.

Entre estos avances, el estudio del lenguaje ha destacado como una herramienta poderosa para identificar conductas engañosas.

De acuerdo con IA existen frases que pronunciamos que ayudan a crear una imagen más convincente o a evitar ser descubiertas.

Son términos que cuando se utilizan en exceso o de manera estratégica pueden levantar sospechas sobre la veracidad de lo que se dice, ya que a menudo son signos de intentos.

Para muchos mentir es un acto de cobardía para otros, significa un escudo que esconde el dolor de la verdad.

Los expertos dicen que al emplear estás frases los mentirosos intentan hacer que sus afirmaciones suenen más verídicas, cuando no lo son. Implica una afirmación absoluta que puede ser fácilmente cuestionada.

Con ellas intentan dar credibilidad a sus declaraciones y parecer más convincentes. En sus conversaciones, discursos, etc

Cuando utilizan la frase "Pero", es para cambiar el rumbo de la conversación o minimizar una afirmación previa. Con ella intenta desviar la atención de una afirmación negativa o de una contradicción, haciendo que su discurso suene más matizado o justificando una mentira.

Cuando el embustero en su relato habla con la frase Sinceramente” está sufriendo honestidad y los mentirosos intentan ganar la confianza de su interlocutor. Es una forma de intentar asegurar que su afirmación sea aceptada a pesar de su falta de veracidad.

Diría un maracucho en su expresión popular: ¡Adiós! A los "Roñoquero y Mamblea" del país, la IA los agarrará metiendo mentiras.

