La música que hace a las personas más inseguras, según la IA

¿Alguna vez te has puesto a pensar en el poder que tiene la música sobre nosotros? Más allá de ser una simple melodía, las canciones son capaces de despertar todo un mundo de emociones. La música tiene el don de tocar nuestras fibras más sensibles y de transportarnos a otros mundos.

Pero la música no solo nos hace sentir cosas, también puede influir en cómo nos vemos a nosotros mismos. Según los análisis de la inteligencia artificial (IA), ciertos tipos de música podrían estar relacionados con sentimientos de inseguridad.

El reguetón es uno de los géneros musicales que la IA ha identificado como potencialmente relacionado con la inseguridad personal. Conocido por sus ritmos pegajosos y letras explícitas, ha ganado una inmensa popularidad en las últimas décadas.

Sin embargo, la IA sugiere que la repetitividad de sus letras y la simplicidad de sus ritmos pueden contribuir a una percepción negativa de uno mismo. Las letras del reguetón a menudo abordan temas de superficialidad y materialismo, lo que puede llevar a los oyentes a compararse con los estándares irreales presentados en las canciones.

Además del reguetón, la IA ha identificado otros cinco géneros musicales que pueden estar asociados con la inseguridad personal. Estos incluyen el trap, el pop comercial, la música electrónica, el heavy metal y el country.

El trap sugiere que la exposición constante a estos temas puede afectar negativamente la autoestima de los oyentes. Las letras pueden glorificar comportamientos destructivos y presentar una visión distorsionada de la realidad, lo que puede llevar a los oyentes a sentirse inseguros sobre su propio estilo de vida y decisiones.

El pop comercial tiene las letras que a menudo presentan una visión idealizada del amor y la vida, lo que puede llevar a los oyentes a sentirse insatisfechos con sus propias experiencias.

La música electrónica, la naturaleza repetitiva y a veces monótona, puede llevar a una falta de estimulación mental, lo que puede afectar negativamente el estado de ánimo y la autoestima de los oyentes.

Heavy metal, conocido por sus letras oscuras y agresivas, así como por su sonido intenso y distorsionado, aborda temas de desesperación, ira y alienación, lo que puede resonar con oyentes que ya se sienten marginados. Esta resonancia puede reforzar sentimientos negativos y contribuir a una mayor inseguridad personal.

Country, la IA señala que las letras de este género a menudo abordan temas de pérdida, desamor y dificultades económicas. La constante exposición a estos temas puede llevar a los oyentes a sentirse inseguros sobre su propia estabilidad emocional y financiera.

