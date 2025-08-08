Viernes 08 de agosto de 2025
La PlayStation 5 alcanza nuevos horizontes en ventas

La empresa japonesa alcanza los 80 millones de consolas vendidas y los 66 millones de juegos vendidos.

Por Pasante1

La PlayStation 5 alcanza nuevos horizontes en ventas
Foto: Cortesia
En el último reporte de resultados financieros, Sony revelo que la PlayStation 5 ha superado los 80 millones de unidades vendidas en todo el mundo, lo que significa que la compañía vendió 2,5 millones más con relación a los primeros meses del año.

A esto se le suma un aumento de siete millones de usuarios que adquieren el sistema de suscripción PlayStation Network, creando una comunidad de 123 millones de usuarios suscritos al servicio.

Sony no desea quedarse atrás de su competencia, la Nintendo Switch 2 logro destrozar el récord de ventas en el estreno de una consola, con solo tres días en los anaqueles la Switch 2 había logrado vender 3,5 millones de unidades. Pese a esto y a tener ya algunos años en el mercado con su lanzamiento en el año 2020, la PlayStation 5 sigue creciendo en ventas y no solamente en consolas.

La empresa japonesa ha alcanzado los casi 66 millones de copias vendidas en juegos de PS4 y PS5 en el último trimestre, lo que significa un aumento de 12.3 millones con relación al año pasado. La PlayStation 5, con cinco años en el mercado, se está acercando a alcanzar record históricos en ventas como los de la Xbox 360, que logro vender alrededor de 84 millones consolas y el PS3 con 87 millones de unidades vendidas.  

Se estima que estas cifras continuaran en aumento, uno de los motivos es el calendario de juegos esperados para la PS5 en el año 2026. El catalogo promete contribuir al aumento en ventas con juegos anunciados como Resident Evil Requiem, Copa City, Metro 4, Assassin’s Creed Codename HEXE, Mortal Shell 2 y la joya de la corona. A siente años desde el comienzo de su desarrollo el Grand Theft Auto VI es el juego más esperado y solamente se encontrará disponible para la PlayStation 5 y el Xbox Series X/S.

Noticia al Día/ Reyhans Quiroz (Pasante)

